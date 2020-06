«La Talpa» Paola Perego a Settembre torna in Rai

«La Talpa» – E’ ufficiale a Settembre Paola Perego tornerà in Tv, in Rai, alla conduzione di un nuovo format. Nei giorni scorsi sono state molte le indiscrezioni sulla nuova stagione televisiva Rai in partenza da settembre 2020. Molte le modifiche apportate al palinsesto dovute all’emergenza sanitaria che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo per il Covid-19, ma la Rai non si ferma.

Se da una parte arrivano le conferme di Bianca Guaccero e Costantino Della Gherardesca, già volti Rai, dall’altra vengono richiamati a casa Milo Infante e Paola Perego.

Il ritorno della conduttrice in Tv è stato molto atteso. Tantissimi i fan che si chiedono se con il ritorno in casa Rai di Paola Perego potremmo rivedere tornare sugli schermi il reality tanto amato dal pubblico «La Talpa», portato al successo proprio dalla Perego. Magari sempre condotto dalla conduttrice succitata.

Maurizio Costanzo nella sua rubrica “Le pagelle di Costanzo” dice la sua sul possibile ritorno del reality show ormai atteso da anni e Maurizio Costanzo scrive così: “Non si sa se l’azienda riporterà in onda La Talpa. Di certo Paola Perego da settembre si occuperà di una trasmissione dedicata al dialogo tra nonni e nipoti. Un genere che le piace molto, come ha annunciato di recente”.

“E’ brava e professionale e se la caverà bene con qualsiasi format”

Aggiunge poi rispondendo ad una fan che sogna già la rimessa in onda del reality in questione sempre con la Perego al comando: “E’ brava e professionale e se la caverà bene con qualsiasi format, anche se bisognerà prima capire come andranno le cose con l’emergenza sanitaria”.

“Se non ci saranno nuovi picchi di contagi, forse in futuro si potranno realizzare di nuovo i reality, programmi che, inevitabilmente, mettono a stretto contatto più persone”. Maurizo Costanzo quindi non esclude il possibile ritorno del programma televisivo “La Talpa”.