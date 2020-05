Happy Birthday to Naomi Campbell who turns 50

Naomi Campbell compleanno – Oggi, 22 maggio, è un giorno di festa per Naomi Campbell. La bellissima supermodella oggi compie 50 anni. Tutto il mondo fa gli auguri alla Venere Nera che, tutt’oggi, secondo la rivista People, resta una delle 50 donne più belle del mondo. Naomi Campbell oggi ha fatto onore ai suoi 50 anni. Infatti, la bellissima supermodella, attrice e cantante è ancora all’apice della bellezza e del successo.

Naomi è una vera e propria icona di sensualità e bellezza. Ma è nota anche per il suo patrimonio di oltre 60 milioni di dollari, per la sua carriera brillante e per la sua sensibilità.

Naomi Campbell compleanno in carriera e bellezzae l’impegno umanitario

Buon Compleanno a Naomi Campbell che compie 50 anni in pieno splendore

La Venere Nera è stata il volto di tutte le maggiori case di moda del mondo. Ma, in particolare, si ricorda una delle sue ultime apparizioni: Il 22 settembre 2017. Naomi Campbell, infatti, è tornata eccezionalmente in passerella alla settimana della moda di Milano per rendere omaggio a Gianni Versace nel ventennale della sua scomparsa. Naomi è nota anche come attrice televisiva. Nel 1988 debutta in tv insieme a Will Smith in un episodio della serie Willy, il principe di Bel-Air. Nel 2015 recita in American Horror Story, al fianco di Lady Gaga e nella serie televisiva Empire.

Ha successo anche come cantante in Giappone. Ma ciò he contraddistingue Naomi Campbell è anche il suo impegno umanitario. Contribuisce alla lotta contro la povertà in Africa. Nel 2005 partecipò agli aiuti per i sopravvissuti dell’uragano Katrina. La Venere Nera è anche portavoce della campagna Diversity Coalition, denunciando le case di moda che in qualche modo penalizzano le modelle di colore.

Gli auguri di Flavio Briatore a Naomi Campbell

Naomi Campbell non si è mai sposata. Ma tra le sue reazioni più serie c’è stata sicuramente quella con Flavio Briatore, dal 1998 al 2003. Briatore, a quei tempi era team principal della Formula 1. Naomi ha conservato un rapporto magico con Flavio anche dopo la fine del loro rapporto. La Venere Nera infatti identifica in lui il suo “tutore”.

“Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna”

Parlando di lei sul magazine Chi, Briatore racconta: “Uscire con lei non vuol dire soltanto frequentare una bellissima donna: significa camminare a braccetto con un’azienda. Quando stavamo insieme il marchio “Naomi” era dietro solo ad aziende come Coca-Cola, Ferrari e poche altre”. Per i 50 anni di Naomi Campbell, Flavio le rivolge degli auguri speciali: “Mi fa effetto pensare che Naomi sia arrivata al giro di boa, ma conoscendola avrà altre sei vite davanti piene di luminosità, come è luminoso il suo cuore. Sono contento di esserci stato nella sua vita”.