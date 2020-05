Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano e il Wedding Planner (ex Pechino Pechino Express) più famoso d’Italia Enzo Miccio curerà l’evento sul Lago di Garda

Elettra Lamborghini matrimonio con Afrojack è arrivato. Confermate le nozze di Elettra e Afrojack. La bellissima twerking queen ed ereditiera, pochi giorni fa, aveva sofferto la mancanza del suo fidanzato per il suo 26esimo compleanno. Ma adesso, solo buone notizie per la cantante italiana e il rapper olandese. Le nozze erano state già annunciate da qualche tempo. Ma, complice il lockdown, tutti i preparativi sono stati messi in pausa.

Adesso, finalmente i due futuri sposi si possono rimettere all’opera. dunque come annunciato tempo fa Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano. Lo conferma la stessa Elettra, la quale con un video messaggio, rivela che se tutto va bene vorrebbe sposarsi a settembre.

Elettra Lamborghini matrimonio con Afrojack sul Lago di Garda

Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack

Elettra, nello stesso video messaggio, si trova su un motoscafo, probabilmente sta percorrendo il Lago di Garda alla ricerca della location perfetta per le sue nozze. Ma, ad un certo punto, l’inquadratura si sposta in fondo all’imbarcazione, dove si scorge un altro volto noto della TV.

Il Vip, nel rispetto delle regole attuali, indossa la mascherina, ma essa non basta a nascondere la sua identità inequivocabile. Dietro quella mascherina, tutti hanno riconosciuto Enzo Miccio.

Il Wedding Planner Enzo Miccio cura l’evento

Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack e sarà il Wedding Planner italiano più famoso della TV a pianificare le nozze da sogno di Elettra e Afrojack. Il wedding planner campano è noto per i suoi allestimenti stratosferici, tutti i suoi matrimoni sono sempre sempre stati simbolo di eleganza e raffinatezza. In poche parole Enzo Miccio è un marchio per i matrimoni italiani ed è il più scelto dalle famiglie di un certo spessore sociale.

Se le nozze di Elettra Lamborghini e Afrojack si preparano ad essere uno dei maggiori eventi mediatici mondani, non poteva essere scelto un direttore dei lavori migliore.