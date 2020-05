Temptation Island Vip anticipazioni 2020: Leonardo Pieraccioni lancia un appello all’autrice Raffaella Mennoia

Ormai è ufficiale, il Coronavirus ha colpito molte trasmissioni TV, ma non ci è riuscito con Temptation Island Vip. Il reality più piccante dell’estate andrà in onda anche quest’anno su Canale 5 e, come confermato dall’autrice Raffaella Mennoia, il casting non si è mai fermato. Coppie e tentatori arroventeranno ancora una volta le estati già calde degli italiani. Come anticipato dalla produzione, le sorprese quest’anno saranno tante, a partire dalle nuove modalità che non prevedono il contatto fisico. Ma recentemente c’è stato qualcos’altro che ha sorpreso l’autrice Raffaella Mennoia.

Ha ricevuto un appello da Leonardo Pieraccioni via Instagram: “Voglio fare il tentatore”. L’attore, raffreddato, in accappatoio e spettinato (mise perfetta per un tentatore?) ha lanciato il suo appello con un video pubblicato su Instagram, divertendo tutti i suoi follower.

Tutti sono a conoscenza della simpatia dell’attore toscano Leonardo Pieraccioni. È vero che l’attore coglie sempre ogni opportunità per scherzare, ma nel caso di Temptation Island, sarà complice il suo raffreddore o sembra essere abbastanza serio? In effetti, l’aria da tentatore non si può dire che gli manchi. Basta ricordarsi come fece a conquistare una bellissima e giovanissima Laura Torrisi, attrice ancora in erba, sul set di Una Moglie Bellissima.

Tuttavia, non tutti i follower sembrano essere d’accordo. Qualcuno esclama con simpatia: “Maestro, non so se le urge di più un barbiere, o un VivinC”.

Cosa spingerebbe Leonardo Pieraccioni a far parte del cast di Temptation Island? Starebbe forse attraversando l’ennesima crisi amorosa? O è l’ennesimo modo per divertire i suoi fan con un gradevole scherzo? Nessuna domanda ha ancora una risposta. Sta di fatto che l’autrice del reality si è subito fatta sentire dimostrando il suo entusiasmo. Infatti, Raffaella Mennoia ha subito detto: “Ti aspettiamo”.

Cosa dovranno aspettarsi i fan di Leonardo Pieraccioni? Potranno seriamente immaginare di vederlo a Temptation Island nei panni di tantatore? Nonostante i commenti poco incoraggianti (e il suo aspetto durante il video), di sicuro non manca l’appoggio della produzione che lo aspetta con ansia.