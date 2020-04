Notizie di gossip: Buon Anniversario a Billy Costacurta e Martina Colombari insieme da quasi 25 anni

Martina Colombari e Costacurta festeggiano ventiquattro anni insieme. Questa la didascalia del post che appare sul profilo Instagram dell’ex Miss Italia, in occasione della ricorrenza del suo anniversario con il marito. “Grazie Martina per questo sorriso che ormai da quasi 25 anni mi regali ogni mattina e che rende le mie giornate più serene” è il messaggio d’amore di Costacurta alla moglie. I due convolano a nozze il 16 giugno del 2004, poco prima della nascita del loro primo e unico figlio Achille. Mamma attenta e maniaca del controllo, l’ex modella ammette di spiare il cellulare del marito: “Sono un segugio, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Noi donne siamo delle iene”.

Billy Costacurta e Martina Colombari festeggiano con una torta a forma di cuore i ventiquattro anni d’amore insieme

Per festeggiare il loro 24esimo anniversario d’amore la Colombari e Costacurta hanno scelto una torta a forma di cuore con sopra scritto con il cioccolato “Buon Anniversario Amore mio”. Sul lato a sinistra ci sono tre piccoli cuori dorati a simboleggiare il loro nucleo familiare. La foto pubblicata sul profilo Instagram della Colombari ha come didascalia “#24anniinsieme”. Una torta con dedica, giusto corollario di un traguardo così speciale.

Colombari Costacurta anniversario: Ventiquattro anni insieme pieni di amore

Ventiquattro anni pieni d’amore quelli trascorsi insieme da Martina Colombari e Costacurta. Numerosi sono i messaggi di auguri affettuosi dei fan della coppia. “Congratulazioni” scrive Simona Ventura. Alle curiose richieste per scoprire chi ha fatto la torta: “E’ evidente che non è opera tua. Chi l’ha fatta?“. Il segreto del loro successo come coppia: “qual è il segreto? come si fa?”. C’è anche chi li definisce “una coppia esemplare“.