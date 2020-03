Filippo Magnini e Giorgia Palmas ultime notizie ufficiale, matrimonio rimandato causa coronavirus. Le news sul secondo anniversario ultime notizie gossip ultima ora

Filippo Magnini e Giorgia Palmas ultime notizie gossip di Oggi, domenica 15 marzo 2020 la coppia festeggia il secondo anniversario insieme, ma le nozze sono state rimandate. «Abbiamo deciso di far slittare il nostro matrimonio per l'allerta Coronavirus, ma per noi non cambia nulla, anzi, avremo più tempo per organizzarlo nel modo migliore». Così Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che si sarebbero dovuti sposare a fine marzo con rito civile alla Villa Reale di Monza, annunciano, in un'intervista esclusiva a "Chi", di aver sposato la data delle loro nozze.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas matrimonio rinviato, ufficiale

Ultime Notizie Gossip News Ultima Ora – “2 Anni di amore, 2 anni di Te, 2 anni di Sofi, 2 anni di noi, 2 anni di divertimenti, 2 anni di complicità, 2 anni di progetti, 2 anni di sogni, 2 anni pazzeschi, 2 anni unici, i nostri primi 2 anni di una storia infinita. BUON ANNIVERSARIO Amore mio” scrive Magnini su Instagram nel giorno del secondo anniversario insieme.

Magnini Palmas festeggiano il loro secondo anniversario

La Palmas scrive: "Buon anniversario Amore mio…"

La Palmas sul suo profilo Instagram scrive: "Buon anniversario Amore mio 2 anni incredibili di noi che profumano di una Vita intera, solo noi sappiamo l'intensità di quello che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ora, è come se ci conoscessimo da sempre eppure ci guardiamo con l'entusiasmo del primo giorno. Io & te che finalmente ci siamo trovati".

“Ci abbiamo messo poco a sposarci?”

Gossip News – Del loro amore, che in due anni li ha portati al matrimonio, Magnini e la Palmas dicono: «Ci abbiamo messo poco a sposarci? È tutta la vita che aspettavamo di incontrarci! Sono stati due anni intensi che valgono una vita». Il campione di nuoto è stato appena assolto dall’accusa di “tentato doping” e, grazie a Giorgia, ha superato questi anni d’inferno. «Nel momento difficile del processo lei mi ha dato la forza di lottare» ha dichiarato Filippo sulle pagine di Chi.