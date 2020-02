Ma chi è lui?

Notizie Gossip le ultime news – Guendalina Canessa single o no? Dal Grande Fratello 7 a opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, Guendalina Canessa di strada ne ha fatta e ancora oggi continua a far parlare il gossip e dal suo profilo salta fuori qualcosa di mirato e non solo al gossip per intenderci e scrive così Guendalina, questa la news: “Che tu mi abbia incoraggiato o criticato”.

“Che tu mi abbia consumato o nutrito. Che tu mi abbia amato o lasciato. Che tu mi abbia ferito o aiutato. Fai parte della mia crescita ed io ti ringrazio!!!”. Queste sono le parole riportate nella didascalia della foto pubblicata sul suo profilo Instagram. A chi si riferisce?

Il pettegolezzo: A chi si riferisce? Ha avuto una storia finita male?

Guendalina Canessa news – L’ex naufraga dell’Isola dei famosi 9, Guendalina, oltre ad apparire spesso in tv, è diventata una vera e propria influencer. La vediamo nella foto mentre sfoggia il suo corpo mozzafiato. Ma le parole che corredano questa immagine scatenano il gossip. Chi ha ferito Guendalina?

Guendalina pensa ancora a Daniele? Gli amori dell’ex concorrente del GF

Guendalina Canessa gossip – La storia più importante di Guendalina è stata senza ombra di dubbio quella nata nel 2007 con l’opinionista della D’Urso Daniele Interrante, con cui si è unita in matrimonio nel 2010. Dalla loro unione è nata la figlia Chloe. Nel 2013 la coppia si separa a causa di un presunto tradimento del marito con Francesca De Andrè.

Chiacchiere, la domanda è: con chi stava Guendalina?

Gossip – Successivamente si fidanza con il nuotatore Luca Marin. L’ultima sua relazione è stata con il cestista Pietro Aradori. Attualmente la Guendalina Canessa single o no? Ma chi l’avrà ferita così tanto?