UeD news over anticipazioni Trono Over puntata di oggi giovedì 27 febbraio 2020 in oda su Canale 5 alle ore 14.45 condotto da Maria De Filippi. Le puntate di Uomini e donne continuano ad andare regolarmente in onda nel pomeriggio di Canale 5. Infatti, anche domani, venerdì 28 febbraio 2020, il programma condotto da Maria De Filippi torna in tv con nuove anticipazioni ufficiali su quello che vedremo.

UeD Over 2020 – nuovo corteggiatore per Antonella

Nella puntata di oggi 27 febbraio 2020, le ultime news e notizie su Antonella. Archiviato Jean-Pierre, Antonella sarà alle prese con un nuovo corteggiatore.

UeD oggi il Trono Over: anticipazioni della puntata di oggi

Uomini e donne Over

UeD news su Massimiliano e Valentina

Uomini e donne news – La puntata di oggi del Trono Over di UeD, vi ricordiamo, che andrà in onda alle ore 14.45 con gli ultimi aggiornamenti su Massimiliano e Valentina, dopo il passo indietro dello stesso. Armando Incarnato si rivolgerà a Massimiliano invitandolo a pensarci sulla bella Valentina…

UeD news – A seguire, sarà la volta di Barbara De Santi e Michele. Durante l’intervento, una donna del pubblico, si scaglierà contro Barbara e nello studio di Uomini e Donne, anche Tina Cipollari reagirà alle provocazioni della signora e nè sentiremo delle belle…

Uomini e donne, anticipazioni Over

Uomini e Donne oggi news – Maria De Filippi nella puntata di oggi rimarrà per una news inaspettata. L’uomo che dorme senza vestiti e che indossa un vestito Batman!