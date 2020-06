Gossip news ultime notizie Francesco Totti papà per la quarta volta, Ilary Blasi incinta del quarto figlio e intanto festeggiano il loro quindicesimo anniversario

Ultime notizie Gossip – Il desiderio di allargare la famiglia di Francesco e Ilary per i fan ed il pubblico non è mai stato un segreto e sembra proprio che il tanto atteso momento sia arrivato. L’indiscrezione pubblicata dal settimanale di Signoretti che in occasione del quindicesimo anniversario della coppia Totti- Blasi, dedica un articolo ai due.

Nell’articolo Nuovo, riporta la proposta fatta da Francesco ad Ilary durante il giro in moto dove sembrerebbe che l’ex Capitano avrebbe chiesto alla conduttrice di allargare la famiglia e pare che lei abbia accettato con entusiasmo. Sarà quindi questo il regalo che i due si concederanno per il loro quindicesimo anniversario?

