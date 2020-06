“Accordi e Disaccordi” stasera 19 giugno 2020 anticipazioni e ospiti

Stasera in tv su Nove «Accordi e Disaccordi» anticipazioni della serata con Andrea Scalzi, Luca Sommi e Marco Travaglio

Andrea Scalzi, Luca Sommi e Marco Travaglio tornano con l’appuntamento del programma tv su Nove «Accordi e Disaccordi» in onda oggi venerdì 19 giugno 2020 alle ore 22:45. L’ anticipazione e l’ospite della puntata di stasera in tv sarà presente in studio un esponente del movimento penta-stellato: M5S.

Il talk show televisivo «Accordi e Disaccordi» affronta il tema bollente del finanziamento di 3,5 milioni ricevuti dal governo Venezuelano a sostegno del movimento cinque stelle.

L’ospite di oggi è l’attivista ed ex deputato M5S Alessandro Di Battista. Dopo il record dell’ultima puntata – 3,6% di share con oltre 600.000 spettatori – ancora l’attualità protagonista sul NOVE nel talk politico d’approfondimento condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi.

Si discuterà del dibattito interno al Movimento 5 stelle riguardo il congresso, la possibile istituzione di una segreteria, il ruolo del premier Giuseppe Conte e la tenuta della maggioranza.

Inoltre si affronterà il tema del presunto finanziamento da 3,5 milioni che il Movimento avrebbe ricevuto nel 2010 dal governo venezuelano di Hugo Chavez secondo le fonti del giornale conservatore spagnolo Abc. Come sempre, il commento del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.