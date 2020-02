Vittorio Sgarbi e Barbara D’Urso, brutta lite a Live Non è la D’Urso

Live non è la D’Urso: Live non è la D’Urso: Sgarbi lite e Vaffa a go go con Barbara D’Urso. Vittorio Sgarbi lite e parolacce con Barbara D’Urso. Vittorio Sgarbi perde letteralmente il controllo e litiga con Barbara D’Urso in diretta. Una scena raccapricciante quella che è stata vista da milioni di telespettatori in prima serata. Premesso che, quando si chiede a Vittorio Sgarbi di intervenire in un programma tv, il rischio di queste situazioni c’è.

In tv non s’era mai vista prima e a Live Non è la D’Urso, volano insulti e parolacce tra Sgarbi e Barbara D’Urso

Stavolta, Vittorio Sgarbi nelle puntata in prima serata a Live Non è la D’Urso di ieri sera domenica, 23 febbraio 2020, trasmessa in diretta su Canale 5, ha mancato di rispetto in primi-s alla padrona di casa. In seconda battuta ai telespettatori da casa. In tv non s’era mai vista prima una lite simile. Si è usciti fuori dalle righe. Ma attenzione, non mancano altri colpi di scena. Vediamo cosa è accaduto a Live Non è la D’Urso.

Cos’è successo a Live Non è la D’Urso? Che gli ospiti de’ la Pupa e il secchione sono passati in secondo piano: Pupe e i Pupi allibiti dalla lite e insulti reciproci, rigorosamente a suon di Vaffa in diretta!

A Live Non è la D’Urso cos’è successo? Facciamo chiarezza. Vittorio Sgarbi ha ribadito più volte il concetto, che una delle ragazze de La Pupa e il Secchione 2020, sia stata raccomandata a lui da Berlusconi, previa telefonata. La Pupa in questione è Stella Manente. Barbara D’Urso adirata da certe affermazioni: “Non vieni qua in diretta, in una trasmissione, a raccontare i fatti tuoi”.

A quel punto, Sgarbi ha infierito: “E mi ha parlato anche di te“, Barbara D’Urso su tutte le furie per ben 2 volte: “Ah, ti ha raccomandato anche me?? Ti ha raccomandato anche me?? Ma sai quanti calci in cul# ti do? Sai quanti calci in cul# ti do?”, Sgarbi: “Capra, sei una Capra. Ma Vaffa, hai rotto il caz##.” Barbara D’Urso che in principio non aveva realizzato:”Ma lo stai dicendo a me? Ma lo stai dicendo a me Vittorio? Sgarbi: “Zitta! Taci! Hai rotto i coglio##, ma Vaffa#### Capra. Incapace, incapace”. La D’Urso:

Barbara D’urso, ha recuperato la ragione e con tono calmo e disteso: “Ti prego di non insultare e di andare via. Vai fuori per favore! Vai fuori! Dici che qualcuno ti ha raccomandato una ragazza e a me non piace. Hai messo in mezzo anche me, che nessuno mai nella vita si deve permettere. Non puoi dire parolacce nella mia trasmissione. Ti chiedo, per favore di lasciare lo studio. Altrimenti chiedi scusa!”

Dopo che la D’Urso lo ha più volte invitato a lasciare lo studio, Vittorio Sgarbi:” Non Lascio niente. Esci tu! Io non esco. Da qui non mi muovo! Non escooo esci tu! Io resto qui, guardo il mio telefono”. Barbara D’Urso seccata: “Ti ignoro”. Una brutta lite a Live Non è la D’Urso, una cosa simile non si è era mai vista prima.