Ued, Giovanna e Sammy dopo la messa in onda della scelta non hanno più freni e vivono la loro favola sotto i riflettori, mentre l’Alchimista cerca il modo migliore per ingoiare il rospo

Giovanna e Sammy stanno insieme. Per Davide Basolo solo un cocktail d’amore riuscito con una miscela sproporzionata e non equilibrata: ma l’amore ha trionfato negli studi di “Uomini e Donne“? Dopo litigi e screzi finalmente Giovanna e Sammy possono vivere la loro favola a colori. A poche ore di distanza dalla messa in onda della scelta di Giovanna i due non perdono tempo per mostrare al mondo il loro sogno che si realizza, e postano un selfie insieme. A pubblicare lo scatto è Sammy, nella foto sono in ascensore lui in piedi con il telefono in mano e lei stretta al collo che gli dà un bacio sulla guancia.

Nessuna didascalia, basta la foto a dimostrare al mondo il sentimento e la complicità che sta nascendo e crescendo fra di loro. Se è vero che in molti hanno creduto e scommesso sulla formazione di questa coppia vedendo nei loro occhi il sentimento già durante la trasmissione è anche vero che alcuni hanno dubitato sino all’ultimo della risposta di Sammy, tanto da credere allo scherzo riservato alla tronista da parte del prescelto.

Alchimista, Davide Basolo risponde a Giovanna e Sammy

Giovanna e Sammy spopolano su IG, Davide Basolo: “Provo a dimenticare…”

Fra i miscredenti un nome rimbomba, quello dell’Alchimista, Davide Basolo. Quest’ultimo, infatti, ha dichiarato di aver creduto e sperato sino all’ultimo di poter essere lui la scelta di Giovanna. La delusione nello scoprire il contrario l’ha spiazzato oltre che angosciato lasciandolo in lacrime. D’amore non si muore diceva Massimo Ranieri nel suo celebre brano “Rose Rosse” ma certo si sta male ha confermarlo proprio lui “Alchi” che dopo il due di picche ricevuto da Giovanna Abate ha dimostrato la sua sofferenza piangendo lacrime d’amore.

Un cocktail riuscito male, Davide Basolo: “Provo a dimenticare…”

Se la coppia appena formatasi ostenta il proprio legame postando selfie insieme, Basolo condivide la sua sofferenza. Di poche ore fa la stories Instagram di Basolo dove pubblica una foto del mare e come sottofondo sceglie il brano di Ultimo “Sogni Appesi”: “Provo a dimenticare, scelte che fanno male. Abbraccio le mie certezze provo a darmi da fare. Ma ancora non riesco a capire se il mondo un giorno io potrò amarlo. Se resto chiuso a dormire. Quando dovrei incontrarlo”.

Parole che sembrano essere scritte proprio per lui e per ciò che sta vivendo. Una scelta quella di corteggiare Giovanna che ha ridotto in mille pezzi il cuore di colui che ha scommesso, lottato, stupito sino all’ultimo istante: Davide Basolo. Come detto in precedenza d’amore non si muore, e per un amore finito o non corrisposto è già pronto il prossimo. Chi sarà a rimettere insieme i mille pezzi del cuore di “Alchi”?