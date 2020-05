Uomini e Donne la puntata di oggi una delle più attese da tutto il pubblico alchimista si svela

UeD News – Alchimista Uomini e Donne il Trono classico è all’insegna del mistero e la dama Giovanna Abate ha una sorpresa speciale da Alchimista. Chi si nasconde dietro la maschera? Puntata attesissima oggi di Uomini e Donne. Alcune indiscrezioni avevano fatto trapelare al pubblico l’intenzione di Alchimista di rivelare la sua vera identità a Giovanna Abate.

Fan e curiosi si sono letteralmente piazzati davanti alla tv attendendo con ansia l’inizio della trasmissione per scoprire il vero volto che si cela dietro la misteriosa maschera di Alchimista. Arrivato il momento, Giovanna prende la sua postazione nella seduta e colpo di scena.

UeD News: Alchimista e Giovanna rivela parte del volto

UeD news: alchimista svela la sua identità a Giovanna Abate

UeD News – La padrona di casa di Uomini e Donne Maria De Filippi, annuncia in puntata la decisione di Alchimista: “Oggi vuol fare un passo avanti. Il motivo della maschera parte con il fatto che lui dice di non essere alla ricerca di follower. Quindi dice che la faccia in Tv la manda quando vuole lui, però ha anche detto che è il momento che lei lo veda”.

Maria spiega al pubblico a casa l’intenzione di Alchimista di farsi vedere solo da Giovanna. Invita quindi la tronista ad andare dietro le quinte e a raggiungere Alchimista per scoprire finalmente la sua identità.

Giavanna Abate incredula alla bellezza dell’ alchimista di Uomini e Donne

UeD News – Giovanna Abate non lascia nemmeno finire di parlare la padrona di casa e si precipita dietro le quinte per scoprire il volto del suo misterioso cavaliere Alchimista. La reazione è stupefacente la tronista rimane incantata ed esclama: “Sei proprio bello. Sembri più grande della tua età…Hai un bellissimo sorriso. Pensa che mi aspettavo che avessi una bocca brutta…L’ho anche detto alla redazione”.

La scoperta seppur parziale del volto dell’Alchimista è stato un successo a Giovanna mostra parte del volto, bocca e naso e la reazione della tronista è stata wow.

“Penso di essere più imbarazzato io di lei”

Non sono di certo mancate le polemiche in parte scatenate proprio dalla dichiarazione dell’Alchimista che ha esordito dicendo: “Penso di essere più imbarazzato io di lei.” riferendosi all’uscire allo scoperto senza maschera. Ha poi aggiunto: “Tutti hanno perso il senso di quello che c’è tra noi perchè tutti sono fissati con questa maschera. Ma noi abbiamo già iniziato a costruire qualcosa”.

Dichiarazione importante quella fatta da Alchimista oggi, ma il mistero resta. Chi si nasconde realmente dietro la maschera?