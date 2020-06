Riapertura cinema: ecco cosa vedremo nelle sale cinematografiche

Il 15 giugno, dopo il lungo periodo del lockdown, è prevista la riapertura della maggior parte dei cinema (tra cui sicuramente le grandi catene come gli UCI Cinemas o i The Space Cinema). Ma quali film vedremo? Alcuni saranno film usciti già poco prima del lockdown come “Pinocchio” di Matteo Garrone (vincitore recentemente di numerosi David di Donatello).

“Joker” di Todd Phillips. “Tolo Tolo” di Checco Zalone. Il sequel di “Maleficent” della Disney. “Jumanji: The Next Level” di Jake Kasdan. “Birds of Play” di Cathy Yan. Il premio Oscar “Parasite” di Bong Joon-ho.

Cinema uscite 2020: le novità

Ma non ci saranno soltanto i ritorni in sala di film già usciti prima, molte anche le novità in uscita proprio questa estate. Infatti è prevista per il 22 luglio l’uscita del nuovo film Pixar “Onward”, e ancora giorno 26 giugno la commedia musicale “L’assistente della star” con Dakota Johnson.

Altre novità in uscita aspettano ancora la conferma di una data come ad esempio “Mulan”, “Spongebob” e “Wonder Woman 1984”.

Cinema e sicurezza

Ovviamente la riapertura dei cinema sarà possibile nei luoghi in cui sarà avvenuta un’adeguata sanificazione degli ambienti, con una riduzione dei posti, distanziati l’uno dall’altro, per garantire la sicurezza degli spettatori.

Dubbia l’apertura dei piccoli cinema, come ad esempio il Cinema Quattro Fontane di Roma, che per le dimensioni faranno fatica a garantire posti sufficienti e dovutamente distanziati. Inoltre non sarà possibile la vendita di cibi e bevande.

Tutte queste misure di sicurezza non si sa per quanto tempo saranno messe in atto, dato che molti virologi temono una seconda ondata di contagi il prossimo autunno a cui conseguirebbe nuovamente un lockdown e il settore cinematografico subirebbe ancora una volta un duro colpo.