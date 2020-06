Notizie gossip, Sharon Fonseca incinta di tre mesi e il compagno Gianluca Vacchi passano il resto della gravidanza sino al parto a Bologna

Notizie gossip: Dopo l’annuncio della lieta novella sui social, Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca sono volati in Italia , rispettando ovviamente le norme governative, per proseguire e portare a termine la gravidanza. Subito dopo l’annuncio la notizia della dolce attesa è rimbalzata da un social all’altro impazzando sul web.

Il noto imprenditore non aveva mai celato il desiderio di mettere su famiglia e dopo relazioni con nomi celebri del Jet set italiano e non ha trovato la donna che è riuscita a far breccia nel suo cuore ed ad esaudire il suo desiderio: Sharon Fonseca. Quest’ultima è molto seguita sui social con ben 2 milioni di follower che ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sull’andamento della gravidanza.

Gianluca Vacchi e Sharon Fonseca incinta a Bologna per la gravidanza

Sharon Fonseca incinta mostra i cambiamenti del suo corpo

Notizie gossip: Come tutte le donne la Fonseca sempre in splendida forma e con un fisico mozzafiato, nonostante la gravidanza, non si preoccupa dei cambiamenti del suo corpo dovuti alla gravidanza anzi li esibisce orgogliosa. Recentissimo difatti il post dove la Fonseca mostra il suo bel pancione, o meglio pancino essendo al terzo mese di gravidanza, con tanto di smagliature.

“Ho ricevuto così tanti commenti sulle mie smagliature”

Notizie gossip: Dopo esser stata tempestata di commenti proprio sulla presenza delle smagliature la modella sempre tramite social ha dichiarato: “Ho ricevuto così tanti commenti sulle mie smagliature e onestamente ciò mi ha reso felice. Ora più che mai, sono orgogliosa del mio corpo e di cosa è capace di fare. Sto crescendo un altro essere umano dentro di me, che miracolo!”.

Sharon Fonseca incinta e gli auguri su Instagram a Gianluca Vacchi

Notizie gossip: Sharon Fonseca non resiste alla tentazione ed in occasione della festa del papà, che ricordiamo viene festeggiata in ogni paese in una data diversa, decide di regalare una dedica al futuro papà sui social.

“Buona festa del papà al mio presto diventare papà!

Notizie gossip: Essendo la modella di origine Venezuelane anche se cresciuta a Miami, ieri terza domenica di Giugno, ricorrenza appunto Venezuelana, posta una foto che ritrae Vacchi mentre teneramente le bacia il “pancino” e scrive: “Buona festa del papà al mio presto diventare papà! So che diventerai il miglior papà per il modo in cui ti prendi cura di noi. Tu sei il nostro mondo Noi ti amiamo così tanto!”