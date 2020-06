«Ogni Mattina», è il nome del nuovo programma televisivo condotto dalla ex GF VIP 4 Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8

«Ogni Mattina» andrà in onda a partire da lunedì 29 Giugno. Adriana Volpe e Alessio Viola i presentatori affermano che si tratta di una trasmissione impegnativa, dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 14. Un impegno sicuramente importante e stancante, come dichiarato in una breve intervista rilasciata sull’ultimo numero di Sorrisi e Canzoni, ha svelato scherzosamente Adriana: “L’unico problema che avremo sarà forse quello della resistenza fisica…”

«Ogni Mattina» TV8: nessun testo scritto per i due presentatori

“Comunque quattro ore di preparazione e quattro ore di diretta al giorno sono un impegno notevole…”

Adriana Volpe, sempre in questa intervista rilasciata sull’ultimo numero del magazine Tv Sorrisi e Canzoni, ha speso due parole anche sul suo partner alla conduzione di Ogni Mattina su Tv8, Alessio Viola “Non ci conoscevamo, ma ci siamo trovati subito molto bene…” E sul tipo di conduzione che faranno la Volpe ha svelato ai lettori di Sorrisi…

Anticipazioni Ogni Mattina

“La nostra non sarà una conduzione patinata e non avremo testi scritti: lasceremo spazio alle storie e a chi le racconterà…”

Il programma dovrebbe andare in onda fino all’Estate 2021, salvo una breve pausa durante le festività natalizie. Insomma i prossimi mesi per Adriana Volpe e il suo collega Alessio Viola comincia un periodo di grande lavoro che li vedrà protagonisti indiscussi del prossimo anno. Ora abbiamo compreso il perchè della stanchezza dei due presentatori. Forza, forza sarà un successo!

Adriana Volpe e Alessio Viola su TV8

L’ultima parola sarà quello del pubblico ma noi abbiamo fede che tutto andrà per il meglio. Adriana Volpe notoriamente associata al volto di Tiberio Timperi porterà fortuna anche ad Alessio Viola, ma i due, hanno già creato un grande affiatamento perciò non c’è dubbio che anche questa volta sarà un successo!