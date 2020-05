Francesca Tocca e Valentin, continuano con i messaggi negli stessi giorni

I ballerini continuano a farla in barba al gossip. Valentin e Francesca Tocca tuonano su Instagram e inevitabilmente riparte il gossip. Dopo i tanti pettegolezzi di questi mesi sulla presunta love story i ballerini più chiacchierati di Amici 19 continuano a far rumore sui social. Valentin ha pubblicato una foto con una didascalia che ha fatto subito discutere.

Il ballerino scrive:” Sono tranquillo, tutto ciò che è scritto per essere mio sarà mio…“. A chi si rivolge Valentin? Il messaggio potrebbe avere una doppia interpretazione: la prima persona a cui potrebbe riferirsi potrebbe essere Maria De Filippi per via degli attriti nel serale di Amici, mentre l’altra potrebbe essere Francesca Tocca a cui Valentin potrebbe ancora ambire.

Valentin e Francesca Tocca: “Ma alla fine cosa è successo con Francesca?“

Valentin e Francesca Tocca, Amici a pelle

Il post pubblicato un giorno fa, ha suscitato grande interesse fra il popolo del web, che nei commenti si spacca in due posizioni. Da una parte troviamo i suoi fan schierati sul lato professionale, che colgono l’occasione per dimostrargli il loro affetto, e scrivono: “Sarà il meglio perché te lo meriti, per la passione e l’impegno che metti in quello che fai, e per la persona vera e trasparente che sei”. E ancora: “Sei un artista bravissimo, poi ad Amici sei stato un grande, hai mandato a quel paese M….”.

Dall’altra troviamo i fan che lo seguono, ma che sono più interessati alla storia d’amore che ha incantato migliaia di persone, quella con Francesca Tocca, e commentano: “Ma alla fine cosa è successo con Francesca?” e continuano: “Chi, Francesca?”.

Amici, Francesca Tocca e Valentin: “Ci attrae tutto ciò che è impossibile“

Se si tratta di una pura coincidenza o una risposta volontaria a Valentin non lo sapremo mai. Ma sembra proprio esserci un continuo botta e risposta di messaggi fra i due “amici“. La Tocca posta uno scatto e scrive: “Ci attrae tutto ciò che è impossibile perché siamo fatti così”.

Il gossip e i fan non si danno pace: “Se non fosse impossibile, non attrarrebbe nemmeno l’attenzione”, “Cerchiamo di renderlo possibile”, “già, peccato che il buon senso arriva tardi, e chissà che quando arriva non si capisca quello che si ‘ perso, proprio vero che noi donne dobbiamo sbatterci la testa!”. Chissà, se e quando, terminerà questo continuo scambio di messaggi criptati tra Valentin e Francesca Tocca.