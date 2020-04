Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 6 al 12 aprile, vediamo cosa dicono le stelle

Oroscopo settimanale di Paolo Fox 6-12 aprile. Ecco le previsioni dell’oroscopo settimanale Paolo Fox, per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo settimanale di Paolo Fox, vediamo cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Attenzione a un’opposizione lunare prevista per le giornate di martedì e mercoledì che sprigionerà problematiche in amore sia per i single, che per le coppie (soprattutto per quanto riguarda l’amore). In questa settimana Saturno ti è alleato, puoi contare su forze astrali. Progetti in vista per le coppie di lunga data. Sabato la situazione migliorerà e domenica Mercurio nel segno vi farà pianificare progetti amorosi.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Toro: La Luna a inizio settimana sarà complice nel farvi ricercare emozioni in amore. Attenzione però a non essere impulsivi nelle scelte. Giovedì e venerdì sarà in opposizione. Alcuni avvenimenti potrebbero prendere una piega sbagliata. Settimana a elevato rischio di tensioni emotive. La colpa è di un Saturno e di Marte in opposizione. Concentrati sulle piccole cose pratiche.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Venere è presente nel segno ed elargirà un’affettuosità curiosa e frizzante. Una quadratura di Luna lunedì, potrebbe rendervi possessivi nei confronti del partner. La settimana grazie all’ottima posizione di Venere e Saturno promette felicità. Sono previsti innamoramenti e nuove amicizie. La salute è ottima.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Cancro: buono l’inizio settimana con la Luna favorevole spinta dalla Vergine che sprigionerà un modo di amare più riflessivo. Una spiccata introspezione vi farà valutare gli eventi passati e le parole dette. Mercurio è un po’ teso per la giornata di domenica. Tuttavia, settimana che si preannuncia tranquilla. Gli astri suggeriscono di dedicarti alla tua cultura intraprendendo viaggi interessanti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: La Luna influirà positivamente da martedì e mercoledì, regalandovi sensazioni affettuose più emotive. Le giornate di giovedì e venerdì saranno più tese, a causa della Luna. Con Mercurio invece, domenica sarà favorevole, anche se sarete irrequieti nei confronti del partner. I pianeti ti provocano in questi giorni, ma Venere è tua alleata, quindi puoi contare sull’amore del partner e anche sulle amicizie di sempre.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Vergine: Settimana concreta e profonda a livello emotivo. Sarete razionali e pragmatici nelle situazioni amorose, attuando un controllo delle emozioni. Mercurio finalmente romperà l’opposizione dai Pesci, sono previste intriganti novità per i single. Per le coppie in amore, invece è possibile un po’ di maretta, a causa di Venere. Evitate di essere troppo pungenti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: La Luna per voi elargirà i suoi effetti benefici facendo prendere il volo all’amore. Gli affetti più cari diverranno più profondi. Un’opposizione di Mercurio, potrebbe procurare esaltazione e farvi prendere decisioni sbagliate. Hai lasciato alle spalle le tensioni e preoccupazioni della tua vita e puoi ripartire in amore. Ristabilisci un contatto empatico con chi ami.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Scorpione: Sarete molto ricettivi alle sensazioni altrui e captate anche la più piccola sfumatura di ciascuno. Venere ha rotto un’opposizione pesante per i sentimenti, potrete aprirvi ai nuovi amori in modo più coinvolgente. Saturno e Marte fanno i dispetti, quindi a volte ti ritrovi arrabbiato senza sapere perché. Concentrati su quello che ami.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Non siate troppo severi nei vostri confronti incolpandovi se qualcosa in amore non è andato secondo le aspettative. A partire da martedì la Luna riscalderà i cuori e alle sensazioni più armoniose e profonde. Ottimo il fine settimana. I pianeti ti sorridono. Sei energico e hai voglia di sfidare te stesso sul lavoro e nello studio. In amore vince la passionalità, è il momento dell’istinto.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Capricorno: La Luna sarà vostra alleata e sarete alla ricerca di emozioni intense. Dietro un’apparente tranquillità celerete passioni nascoste. Portare avanti i progetti in modo determinato e intrepido, quasi rischioso. Attenzione alla posizione di Mercurio potrebbe rendervi superficiali e inconcludenti. Ma per il resto è tutto sereno. Hai una grande lucidità nel lavoro e riesci a elaborare teorie innovative, soprattutto per te stessa. Vai avanti così, stai riprogrammando in meglio la tua vita.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: Sarete molto affascinanti con Marte nel segno che acuirà il vostro sex-appeal. Domenica potrete sfruttare la carica intuitiva che intavolerà dei cambiamenti. Puoi rinnovarti. Sei tornato a sentirti indipendente e finalmente questa tua forza è evidente e rende il rapporto di coppia anche più solido e più stimolante.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Pesci: Settimana alquanto altalenante a causa di Luna in opposizione che potrebbe causare la sfera amorosa insoddisfacente. Buone le giornate di giovedì e venerdì che vi rendono più passionali, sia per i single, che per la coppia. I pianeti esaltando le tue emozioni anche con gli amici di sempre. Con il partner previste piccole polemiche.