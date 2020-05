Fernanda Lessa e la crisi col marito dopo Grande Fratello Vip 4: ma cosa c’entra l’attore Andrea Montovoli?

Fernanda Lessa è stata una delle concorrenti più discusse della quarta edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffina è nota per essere stata amata e odiata dal pubblico, ma anche per aver legato moltissimo con l’attore Andrea Montovoli. Oggi Fernanda Lessa ha detto la sua su alcuni rumors che la vogliono al centro di una turbolenta crisi coniugale.

Pare, infatti, che il marito della modella, Luca Zocchi, non avrebbe gradito molto l’amicizia con l’affascinante Andrea Montovoli. Ma cosa c’entra realmente l’attore con la loro crisi? Cosa è successo tra Fernanda e Luca dopo il Grande Fratello Vip?

Fernanda Lessa crisi Luca Zocchi: “Io e mio marito litighiamo per…”

Fernanda Lessa in crisi col marito: che c’entra Andrea Montovoli?

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha instaurato un bellissimo rapporto con Andrea. Ma anche con Patrick, Alessia, Teresanna e Fabio, con cui hanno creato la gang del bosco. Fernanda non vede l’ora di rivederli e fare una reunion, come lei stessa afferma: “Io vado solo alla reunion della gang. Fabio il boss, Montovoli la marmotta, Adriana la fox, Patrick il cinghiale, Fernanda il coniglio cattivo e Teresanna il procione. Tutti a rubare la casa da favola del Piccolo Lord e Cli”.

Ha parlato anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Ma a proposito del marito Luca Zocchi, del suo matrimonio e del rapporto con Andrea Montovoli ha dichiarato solo: “Montovoli è mio fratello, è la prima persona con cui ho legato al Gf. Io e mio marito non litighiamo per lui, litighiamo solo per il suo disordine!”

Fernanda Lessa su Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro

L’ex gieffina ha stretto un bellissimo legame anche con la coppia più amata del momento: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Lei stessa ha visto maturare la loro storia d’amore all’interno del reality e sarebbe felice di incontrare di nuovo anche loro. Sui due fidanzati, Fernanda Lessa afferma: “Che carini. Spero di rivederli presto, fase tre. Sono i miei preferiti della Casa insieme alla gang”.

Riguardo all’ipotetica crisi col marito, invece, la modella brasiliana sembra non volersi sbilanciare più di tanto. Verità o fake news? Non resta che scoprirlo attendendo nuovi retroscena.