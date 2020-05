Gossip, Andrea Montovoli convivenza forzata con la ragazza dopo il Grande Fratello Vip

Andrea Montovoli in una diretta Instagram con Chi racconta come dopo l’uscita della casa del Grande Fratello Vip sia stato “costretto” ad una convivenza con la sua fidanzata. L’ex gieffino ha sempre voluto tener segreta l’identità della sua compagna. Anche dentro la casa, insieme a Paolo Ciavarro, si riferiva a lei chiamandola “Fuori”. Montovoli dichiara: “Ormai tra una cosa e l’altra è un anno. Scelta nostra di tenerla nascosta, noi personaggi pubblici proviamo a tenere nascosto quel poco di vita privata”.

Montovoli aggiunge: “Sto passando la quarantena con lei. Ce l’ho qua, quindi sono stracontento, è una nota positiva in questo periodo. Ci frequentavamo già, con il Covid la convivenza è forzata, ma in maniera positiva. Sono molto contento”. Andrea poi si lascia andare e racconta la sua quarantena a Milano con la sua compagna, “Fuori”, che lo vizia ed è anche molto brava in cucina.

Il primo libro dal titolo “Grigio” di Andrea Montovoli: ancora nubi sul nome della ragazza di Andrea

Durante l’intervista rilasciata ad Azzurra della redazione di Chi, Montovoli parla del suo primo libro ma non rivela il nome della sua ragazza, come tutti speravano di scoprire. L’ex gieffino spiega: “Sto scrivendo il mio primo romanzo, è molto personale. Tratto dalla mia storia, dal mio passato. Si chiamerà Grigio, è il titolo provvisorio ma penso si chiamerà così”.

Qual è il nome della fidanzata di Montovoli?

“Grigio è una via di mezzo tra bianco e nero, ma è anche il colore del muro con cui per un lungo periodo ho avuto a che fare. Un colore che mi ha segnato”. Un romanzo autobiografico, sembrerebbe, considerate le metafore del grigio, come colore, da attribuirsi ai mesi trascorsi in carcere.

Grigio è il protagonista maschile, mentre la protagonista femminile si chiamerà Azzurra. Non ci resta che scoprire il vero nome della fidanzata di Andrea Montovoli che si diverte a chiamarla “Fuori”.