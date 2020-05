Mara Carfagna incinta del compagno Alessandro Ruben

Mara Carfagna incinta, la deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia ex Miss Italia e modella aspetta una bambina dal compagno Alessandro Ruben

Mara Carfagna incinta del compagno. Il vicepresidente della camera ha annunciato che diventerà madre per la prima volta. L'ex Ministro delle Pari Opportunità ed esponente di Popolo delle Libertà, a 44 anni, darà alla luce la sua primogenita. Da tempo si vociferava di una sua ipotetica gravidanza, ma è stata la stessa Carfagna ad annunciare a tempo debito il suo stato.

In un momento di grande responsabilità per il Parlamento, giunge la lieta notizia dell’arrivo di una bambina.

Mara Carfagna incinta, la deputata del Popolo della Libertà e di Forza Italia ex Miss Italia e modella aspetta una bambina dal compagno Alessandro Ruben. Tutti sono a conoscenza del matrimonio principesco tra Mara Carfagna e Alessandro Mezzaroma, avvenuto nel 2011. Tuttavia, il matrimonio è finito solo un anno dopo. Dal 2013 la deputata è felice al fianco del suo nuovo compagno 53enne Alessandro Ruben, deputato di Futuro e Libertà.

Non tutti conoscono la vita piena di successi della deputata. La deputata, prima di approdare alla Camera, è stata Miss Italia e una modella di successo. Ha studiato come ballerina a New York, in seguito si dedica alla recitazione e per dieci anni studia pianoforte in conservatorio. Nel 1997 fu eletta “Miss Prima dell’anno 1997” e poté partecipare direttamente alle finali di Miss Italia dove si classificò al sesto posto e conseguì il titolo di Miss Cinema.

Ha avuto anche una soddisfacente carriera televisiva insieme a Fabrizio Frizzi. Infine si laurea in Giurisprudenza a Salerno e inizia la sua brillante carriera politica. Nel 2013 è stata vincitrice del Premio Guido Carli. Oggi, insieme al suo compagno Alessandro Ruben, ha raggiunto un altro meraviglioso traguardo.