Federica Panicucci attaccata per il ritorno alla conduzione di Mattino 5, il comapgno Marco Bacini scocciato replica alle accuse mosse alla sua dolce metà

Federica Panicucci, conduttrice di Mattino 5, dopo la pausa torna al timone del programma televisivo e scoppia la polemica. Nel frattempo, il rotocalco della mattina di casa Mediaset è stato affidato al giornalista Francesco Vecchi, che ha riscosso un grande successo e ritenuto da molti un gran professionista.

Al contrario, adesso che la conduttrice è ritornata al timone del contenitore mattutino non tardano ad arrivare le critiche sulla conduzione. Ciò ha dato adito agli attacchi di alcuni telespettatori: “Si stava davvero bene”, commenta qualcuno, “Francesco Vecchi, un vero professionista”. La noncuranza di Federica non è la stessa del suo promesso sposo, che prende subito le sue difese e replica deciso alle accuse.

Federica Panicucci non replica, Marco Bacini invece si infuria

Federica Panicucci e Marco Bacini in lockdown

Marco Bacini: “Viva la libertà, perché non complimentarsi con lui anziché criticare gli altri?” Questa è la risposta del Fidanzato di Federica. Il quale, sempre pronto a difenderla in ogni occasione, intima la follower a commentare da un’altra parte.

E continua dicendo: “Questo essere perennemente rancorosi vi rovinerà il fegato. Sia serena, ne va della sua salute”. Il polverone alzato da questo botta e risposta ricorda anche le critiche rivolte a Marco Bacini e Federica Panicucci come coppia. C’è chi li ha definiti “pallosi”.

Federica e Marco: “Pallosi”, Bacini: “Se non è stato il medico ad obbligarla a seguirmi…”

Le critiche rivolte alla coppia sono soprattutto relativi ad una foto che ritrae Marco Bacini e Federica Panicucci insieme. Alla definizione di “pallosi“, Marco risponde per le rime: “Se non è stato il medico ad obbligarla a seguirmi, può tranquillamente andare su altri profili così da non annoiarsi”.

Ma, se finora l’imprenditore ha mantenuto un tono pacato, lo stesso non si può dire quando viene toccata la differenza di età con la fidanzata. La Panicucci è 9 anni più grande di Marco, ma come si dice? L’amore non ha età.

Federica troppo anziana? Marco: “Accompagni la nonna a fare la spesa”

Qualche haters, che evidentemente la pensa diversamente, scrive: “Accompagni la nonna a fare la spesa”. Marco sbotta: “Oltre ad ingrossare i muscoli, ingrossa il cervello!” . Quale dimostrazione d’amore migliore di questa?

Intanto, mentre gli haters sono stati momentaneamente messi a tacere, non resta che seguire il ritorno di Mattino 5 con Federica Panicucci, qualcuno avrà ancora da ridire?