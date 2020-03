Fabio Testi dopo GF ha rilasciato un’ intervista al settimanale Chi

Gossip ‹ “Fabio Testi” racconta la sua esperienza alla 4 edizione del Grande Fratello Vip. “Il bacio a Paola Di Benedetto?” L’attore racconta di un’esperienza vissuta all’ombra senza voler ostentare la lunga carriera da attore e da don giovanni (ebbe una relazione anche con Adriana Volpe) e ha tentato la carta uomo, piuttosto che attore. Nella Casa Fabio Testi ha mostrato più volte di essere di non essere in un contesto adatto a lui, quasi fuori luogo… quasi sempre in disparte ad osservare gli avvenitemi. Poi soprattutto quando è venuto a conoscenza dell’emergenza nazionale causata da Covid-19.

Vedi il gossip sul flirt di Testi con la Volpe

Lo sconforto di Testi fuori dalla Casa

Da quel momento, i suoi pensieri e le sue preoccupazioni erano rivolte ai figli, uno vive in Cina, la figlia è a Salisburgo e l’altro a Londra. Ce lo ricordiamo tutti, che per ben due settimane ha chiesto agli amici d’avventura di essere nominato, ma al tele-voto si era sempre salvato. L’attore racconta si essersi sorpreso dal paesaggio spettrale che ha ritrovato fuori dalle mura di Cinecittà. Ha detto di considerarsi molto fortunato in quanto possiede un’azienda agricola recintata e lì può uscire senza problemi.

vedi il gossip di Testi con Asia Valente nella SPA:”Ammazza che panettone…”

Arriviamo al gossip di quel bacio in bocca tentato a Paola Di Benedetto

Come detto prima, l’attore Fabio Testi ha detto di non aver mai voluto mettersi in mostra ne come attore e neanche quella più nota fama di Tombeur de Femme. Ma il tentativo di baciare Paola Di Benedetto in bocca… Roba da gossip! Ricordiamo tutti Fabio Testi durante la diretta del 19 marzo 2020, che ha cercato il bacio ad effetto sulla bocca di Paola.

Dopo il due di picche rifilatogli dalla ex naufraga, disse: “Paola è la mia nipotina” ecco appunto… il don dunque c’era in casa, eccome. Ebbene Fabio Testi svelato la sua verità su quel gesto: “Non si trattava di un bacio casto, ma di un istinto, un’abitudine….”.