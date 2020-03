Antonio Zequila cerca la pace con Sossio Aruta?

«Grande Fratello Vip» Antonio Zequila, al secolo er mutanda, cambia strategia. Adesso l’attore napoletano è a caccia di alleati per non essere eliminato questa settimana, e arrivare in finale. Antonio Zequila continua a perculare Sossio Aruta con una pace fittizia. Come ormai è notto a tutti noi, 2 galli nello stesso pollaio non possono convivere. Nella Casa Tra Antonio e Sossio Aruta c’è sempre stata un inerzia di tolleranza fino a ieri pomeriggio che è scoppiata la bomba con il complotto di Antonio Zequila andato in fumo. O meglio, mandato in fumo dal Grande Fratello Vip nel meccanismo delle nomination di ieri sera nella 18a puntata del 25 marzo 2020.

Il Grande Fratello Vip grazia er mutanda? Il video della pace cercata con Sossio Aruta da Zequila per salvarsi al tele-voto….

Il Grande Fratello Vip ha graziato Zequila, altrimenti per queste parole dette ad Antonella Elia (nel link trovi il video)“Andrebbe bastonata come i cani randagi. Un cane randagio che va preso a sassate” a quest’ora sarebbe in quarantena da Coronavirus a casa sua, e no nella Casa del Grande Fratello Vip. Ma non lo ha graziato con il meccanismo infernale delle nomination di ieri sera nella 18a puntata.

I 1000 volti di Zequila… Sossio cadrà nella rete dell’attore?

Andiamo al sodo. Il video sottostante la dice tutta. Senza dilungarci troppo, Zequila prende Sossio in disparte, da solo, e non davanti agli altri inquilini della Casa, come avviene sempre, specialmente in questa 4 edizione, e mette in atto la sua strategia. Le espressioni dell’attore parlano e continua perculare Sossio Aruta, il tutto, per salvarsi dal tele-voto… Il video rende molto meglio l’idea di quanto è successo stamattina dentro la Casa del GFVIP.

