Emma Watson compleanno: l’attrice inglese festeggia 30 anni: la carriera in continua ascesa della protagonista del film Harry Potter

L’attrice Emma Watson compie 30 anni. Oggi è il compleanno di Emma Watson che spegne le sue 30 candeline e dichiara di sentirsi libera dalle pressioni della società. L’abbiamo vista crescere nei panni di una “maghetta” con il ruolo di Hermione in Harry Potter. L’attrice inglese, per ottenere il ruolo di Hermione, ha passato ben otto provini. Il personaggio della “maghetta” che le è rimasto cucito indosso per molti anni e che l’ha portata a un enorme successo, è stato poi spiazzato da numerosi film dove l’attrice ha potuto dimostrare ancor di più il suo talento.

Dopo il successo ottenuto in Harry Potter, la Watson ha avuto una carriera brillante, l’abbiamo vista infatti interpretare numerosi ruoli in film importanti.

I 30 anni di Emma Watson compleanno 2020

La Watson single e felice compie trenta anni: da “maghetta” per ragazzi a difensore delle donne

La ricordiamo in “La Bella e la Bestia“, campione d’incasso dove tra l’altro ha dimostrato le sue doti canore, in “Noah” kolossal biblico che la vede al fianco di icone del cinema come Russell Crowe e Anthony Hopkins.

E poi ancora in “Piccole Donne” nel ruolo di Meg insieme a Meryl Streep, Timothee Chalamet, Saoirse Ronan e molti altri ancora. Un excursus magnifico per l’attrice inglese.

Emma Watson nonostante i suoi innumerevoli ruoli dal “suo” pubblico è sempre ricordata affettuosamente per quello di “Hermione” che le ha permesso di entrare nei cuori dei suo fan. L’attrice, che festeggia oggi i suoi 30 anni, oltre alla carriera cinematografica, conquista i suoi followers con il suo forte impegno per i diritti delle donne.

Nel 2014 l’attrice viene nominata Goodwill Ambassador, ambasciatrice di buona volontà dall’UN WOMEN ,organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa della parità di generi e il pari ruolo delle donne nel mondo. La Watson giunta oggi ai trenta anni è single e si dichiara sostenitrice del motto: “single e felice“.