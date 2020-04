Elisabetta Pellini compleanno in quarantena. “Anche se, in questo momento il mondo sta attraversando un lungo periodo drammatico” ha scritto l’attrice: “Oggi è il mio compleanno…”

L’attrice e regista Elisabetta Pellini per festeggiare il compleanno per i 46 anni ha scritto sul suo profilo Facebook: “Oggi è il mio compleanno… Spengo questa candelina, con un desiderio universale…. Non amo festeggiare… L’ho deciso all’età di 5 anni… Appena potevo mi regalavo un viaggio con chi più amavo e che ora, in un momento così doloroso e pieno di incertezze e dolore… Rimpiango. Grazie… Grazie di cuore, per tutti gli auguri che ho ricevuto.. .. Cercherò di rispondere a tutti, sono stati per me un regalo meraviglioso!

Queste le parole dell’attrice Elisabetta Pellini che festeggia il compleanno per i 46 anni con una torta e una candelina… Come se per lei, in questo momento triste, e ahi noi, storico, fosse anche troppo festeggiare…

Elisabetta Pellini festeggia il compleanno per i 46 anni in quarantena

Elisabetta Pellini

Elisabetta Pellini è stata una delle figure di spicco nella serie di Canale 5 “Le Tre Rose di Eva”, nei panni di Laura Sommariva. Quattro sono i nomi delle donne più importanti della sua vita: Beatrice, Susanna, Antonietta e Margherita. Queste sono le sue zie e le nonne. La bellissima attrice Elisabetta Pellini, fino ad ora ha messo in fila numerose esperienze in campo televisivo, cinematografico, pubblicitario e nell’ambito dei cortometraggi.

Elisabetta Pellini indimenticabile a Le Tre Rose di Eva

Elisabetta Pellini dopo Incantesimo e il Maresciallo Rocca con la messa inonda su Canale5 della fiction “Le Tre Rose di Eva”, ha avuto uno strepitoso successo grazie a questa produzione.

I progetti futuri di Elisabetta Pellini

L’Ultimo impegno di Elisabetta Pellini è stato co-sceneggiatrice con Giancarlo Scarchilli dell’episodio “L’Amore…nonostante tutto” del film SelfieMania. E l’ha vista impegnata come regista dell’episodio Selfie-Mania con Produzione Stemo Production. Attualmente i progetti artistici di Elisabetta Pellini sono top secret. Non sappiamo di preciso quando la ritroveremo protagonista in tv o al cinema, e in quale veste.