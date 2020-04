Emma Marrone news: “Io non ingrasso, la quarantena mi ha fatto passare la fame”

Emma Marrone news: La cantante salentina, prossima cittadina onoraria di Firenze. Emma Marrone il 25 maggio compirà 36 anni e racconta come sta trascorrendo la sua quarantena. La nota cantante uscita dal programma di “Amici” di Maria de Filippi, in una recente diretta radiofonica, alla conduttrice Anna Pettinelli ha dichiarato: “La quarantena mi ha fatto passare la fame”. In questo periodo di isolamento forzato la cantante non è ingrassata. Anzi, asserisce di non mangiare molto, infatti afferma che l’appetito le è passato. A molti, invece, in queste settimane di lock down, le conseguenze dovute a stare sempre in casa stanno rovinando il giro vita!

Emma a casa in isolamento forzato: “Non riesco a scrivere canzoni, ho un blocco. Mi metto con la penna in mano, ma niente”.

Emma Marrone news – L’artista salentina, ex Amici, che in questo periodo di quarantena si trova nella sua casa di Roma insieme all’amica Francesca Savini si diverte con l’amica. Appena può raggiunge al telefono i suoi genitori che sente almeno due volte al giorno anche con video-chiamate. Alla domanda della Pettinelli, conduttrice radiofonica, volto di Amici e protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, se stia approfittando di questo periodo di reclusione forzata per creare nuovi brani, la cantante ha risposto: “Non riesco a scrivere canzoni. Ho un blocco. Mi metto con la penna in mano, ma niente”.

Emma Marrone

La quarantena di Emma Marrone: “Ho un consiglio per tutti… Ieri abbiamo fatto una bella pizzata. Franci ha fatto la pizza.”

Emma Marrone news – Emma trascorre le sue giornate in quarantena senza guardare la televisione, salvo per vedere le serie tv di suo gradimento, anche se ama centellinarle. La Marrone ingrassata? Al momento preferisce passare le sue giornate con la sua amica che non le fa mancare la pizza fatta in casa e per non ingrassare consiglia alla Pettinelli: “Ieri abbiamo fatto una bella pizzata. Franci ha fatto la pizza. Ho un consiglio per tutti per perdere peso e divertirsi: io attacco lo stereo in camera mia, mi metto davanti allo specchio e ballo come una cretina. Sembro una ragazza di ‘Non è la Rai’. Comunque ti muovi, sudi e stimoli anche gli ormoni della felicità, la serotonina. Uso le playlist anni ’90, il trash mi fa ballare molto”. E voi siete ingrassate in questa quarantena? Che ne pensate dei consigli della Marrone?