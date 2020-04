Clamoroso gossip dopo il Grande Fratello Vip? Queste le Ultime Notizie Gossip di oggi 16 aprile 2020.

Ultime Notizie Gossip – Adriana Volpe e Fabio Testi stavano insieme: ecco le prove e la verità! Il settimanale Nuovo aveva rivelato che Adriana Volpe e Fabio Testi erano stati fidanzati. La notizia di gossip era stata rivelata precedentemente da Francesco Chiesa Soprani a Signoretti. L’agente dei Vip ha raccontato che Adriana Volpe e Fabio Testi si sono amati e avrebbero avuto un flirt lungo durato qualche anno.

Adriana Volpe e Fabio Testi in passato sono stati fidanzati. Il gossip è stato rivelato anche dal direttore del settimanale Nuovo, Riccardo Signoretti. Lo stesso aveva rivelato del flirt ai tempi del Grande Fratello Vip, esattamente, poche ore prima della sedicesima puntata del 11 Marzo.

L’altro direttore, Alfonso Signorini, che sapeva tutto, tacque sulla relazione, insabbiando il gossip che era diventato virale in batter d’occhio. Le Ultime Notizie Gossip confermano che Adriana Volpe e Fabio Testi erano amanti.

Adriana Volpe e Fabio Testi: ecco la verità sulla relazione raccontata dell’ex manager della conduttrice

Adriana Volpe e Fabio Testi

L’ex manager della conduttrice, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha confermato il flirt tra la Volpe e l’attore Fabio Testi: “Era il 1994…Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata. Da parte mia non c’è nessuna malizia, ma soltanto il desiderio che i telespettatori sappiano che, oltre il presunto flirt con Zequila, ce ne è un altro molto più interessante…Lui era arrivato a una festa di un noto locale al fianco di Adriana…Mi avvicinai e gli dissi che la presenza di lei non prevedeva alcun compenso perchè non era contemplata…Testi mi rispose che era con lui, era la sua fidanzata…”.

“Deve dire la verità. Ad aver avuto una storia con una persona perbene come Fabio Testi non c’è nulla di male“.

Ultime Notizie Gossip – “Deve dire la verità. Ad aver avuto una storia con una persona perbene come Fabio Testi non c’è nulla di male. La gente sarebbe contenta di sapere come sono andate le cose…” ha concluso l’uomo consigliando alla Volpe di raccontare tutta la verità. L’ex volto Rai accetterà il consiglio?

Ricordiamo che Fabio Testi ha confermato la relazione da Barbara D’Urso nel programma televisivo Live – Non è la D’Urso del 30/03/2020. Per dirla tutta, Fabio Testi, rivelò sì, la storia d’amore, ma si era anche arrabbiato per il modo in cui è uscito il gossip visto che, oggi, Adriana Volpe è sposata con Roberto Parli e ha una figlia: “L’unica cosa che mi dispiace è che è una donna è sposata e ha una figlia. Vero o falso che sia, non mi sembra bello pubblicare che ha avuto una storia anche se 20 o 30 anni fa. Non è bello pubblicare la mia fotografia insieme a lei. Se parliamo di 25 o 30 anni fa è di poco gusto”.