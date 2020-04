Emma Marrone cittadina onoraria di Firenze. La cantante è pronta a ricevere le chiavi di Firenze

Emma Marrone news: Momento d’oro per Emma Marrone. 10 anni di canzoni, da Oltre a Fortuna. “Un bacio a tutti al sapore di primavera” scrive Emma su Instagram salutando i fan e rispettando le regole imposte dal Governo, anche lei a casa in quarantena. La cantante, oltre al successo dell’ultimo album, è pronta a ricevere un importante riconoscimento. “A Emma Marrone le chiavi della città di Firenze: è una fiorentina doc”. Queste sono le parole del sindaco Dario Nardella.

Emma Marrone news, la cantate si accinge a diventare cittadina onoraria dell’amata Firenze

“Spero di non perderle come ho fatto con le altre”, ha risposto ironicamente la cantante che riceverà l’onorificenza in occasione del suo concerto nel capoluogo toscano, previsto per il 13 ottobre 2020. “Se le merita” rispondono i fan congratulandosi con la cantante salentina.

A Emma Marrone verrà assegnato il pubblico riconoscimento della città fiorentina. Tale riconoscimento spetta ai personaggi illustri più stimati fin dai tempi del Medioevo: chi possedeva le chiavi della città poteva oltrepassarne le mura in qualsiasi momento. Congratulazioni Emma!