A Vieni da me Caterina Balivo intervista la sua amica e conduttrice televisiva Elisabetta Gregoaraci in collegamento da Monaco (Monte Carlo) la quale accetta di rispondere alle domande al buio

A Vieni da Me, Elisabetta Gregoraci intervistata da Caterina Balivo si lascia andare alle risposte al buio senza alcuna remora e affronta anche il tema scottante di Briatore. Complice probabilmente anche il rapporto di amicizia che corre fra le due made in Rai. L'intervista sin dal principio tocca temi spinosi che la Gregoraci cerca dribblare sempre con il sorriso.

Tra una risposta e l’altra Elisabetta lancia qualche frecciatina, come ad esempio quando sottolinea che lei e la sua amica Caterina sono due delle poche donne dello spettacolo “che ancora non si sono deformate il viso”.

La Balivo pone allora una domanda un po' scomoda, "Elisabetta sei stata mai tradita?". L'atmosfera si scalda e la tensione aumenta ma con un impeccabile sorriso la Gregoraci risponde: "Tradita? Sempre meglio non saperlo, ma secondo me sì" e poi aggiunge: "Io sono un po' detective e rompiscatole. Ho beccato in passato messaggi di varie signorine che, diciamo, erano molto gentili. Ad alcuni messaggi rispondevo io".

Elisabetta Gregoaraci durante l’intervista chiarisce una volta per tutte il suo rapporto con Flavio Briatore. La showgirl smentisce i gossip che ultimamente hanno invaso il web che insinuavano un ritorno di fiamma tra lei ed il noto imprenditore. Elisabetta dichiara infatti che la notizia è una fake. Nessun ritorno di fiamma dunque fra la bella Gregoraci e Briatore, il loro rapporto amichevole è solo per il bene del figlio, frutto di 10 anni insieme, Nathan come sottolinea la showgirl.

I due, infatti, avrebbero scelto di vivere entrambi a Monte Carlo a soli 300 metri di distanza per permettere al piccolo Nathan di vivere a pieno sia mamma che papà.

Elisabetta Gregoraci su Instagram dopo l’intervista a Vieni da Me

Dopo l'intervista a Vieni da Me la Gregoraci pubblica un post su Instagram con un suo scatto in forma smagliante e in didascalia scrive: "Ciao ragazze/i avete visto la mia intervista su Vieni da me Rai ? è stata molto bella…grazie alle mia amica Caterina Balivo e grazie a tutti voi che mi avete inondata di messaggi super carini…so che vi è piaciuto il mio look di oggi è di miumiu !! vi mando un abbraccio".

Moltissimi i commenti, intervista seguitissima infatti scorrendo i commenti leggiamo: “Ciao Bellissima intervista, complimenti Elisabetta”, “Straordinaria come sempre” e ancora “Bella intervista, sei speciale…”