Dopo la sospensione del programma televisivo, Bianca Guaccero ha avuto l’idea di andare in diretta sul profilo Instagram in alternativa a Detto Fatto

La conduttrice Bianca Guaccero è un fiume in piena. Dopo la sospensione di Detto Fatto, dovuta a un caso positivo al Coronavirus, riscontrato all’interno della redazione del programma, la Guaccero torna in diretta. Bianca ha trovato una soluzione alternativa per intrattenere il pubblico di Detto Fatto. La notizia arriva sul suo profilo Instagram con questo messaggio: “Ragazze oggi facciamo un caffè diverso, voglio vedervi truccate e parruccate! E poi eleggerò la più brava!!! ci vediamo alle 16 a casa Guaccero!!! Oggi ospiti super!!! Vi abbraccio!!!”.

Casa Guaccero Detto Fatto su Instagram

La Guaccero ha deciso di intrattenere il suo pubblico che per 14 giorni dovrà fare a meno della messa in onda di Detto Fatto. Per questo la conduttrice si è inventata la diretta Instagram con un format speciale dal titolo “Casa Guaccero” in onda alle ore 15.30.

“Il tema di oggi sarà IL PIGIAMA!”. E’ così che la Guaccero ha informato i suoi fan per la diretta di oggi su Instagram. Per tutti coloro che si collegheranno ci saranno tante sorprese, grazie a tutti gli artisti che hanno deciso di intervenire nelle puntate di Casa Guaccero in diretta su Instagram. “Vi ricordo che tutto questo lo stiamo facendo in maniera personale e casalinga. Per stare tutti insieme! Insieme si va più lontano! Vi aspetto domani alle 15:30! Citofonare Casa Guaccero!” annuncia la conduttrice.

Detto Fatto sospeso, la Guaccero regala ai fan Casa Guaccero in diretta su Instagram

L’idea brillante della Guaccero è stata apprezzata dai fan del programma che non hanno nessuna intenzione di perdersi l’originale appuntamento in alternativa a Detto Fatto. “Stai facendo per noi una cosa meravigliosa… grazie grazie”, “Ho seguito la diretta di ieri e ho visto insieme a te Noemi, Elisa D’Ospina, Giampaolo Gambi e Jonathan. Grazie per aver allietato il mio pomeriggio”, “Beh non si può rinunciare a un invito speciale, quindi… tutti in pigiama, così ci sentiamo più in famiglia” commentano i followers. Casa Guaccero ci aspetta. Non mancate!