Guendalina Tavassi news: La ex Grande fratello festeggia il raggiungimento di 1 milione di follower su Instagram

Guendalina Tavassi News – Ha fatto molto parlare di sé all’undicesima edizione del Grande Fratello. Prima di approdare alla casa più spiata di Canale 5, gestisce un locale a Roma. È madre di tre figli: Gaia, avuta da una relazione adolescenziale, Chloe e Salvatore, avuti dal suo matrimonio con Umberto D’Aponte. Ama alla follia si suoi figli, nonostante i precedenti un po’ travagliati con la primogenita Gaia.

Oggi Guendalina Tavassi è opinionista di molti salotti televisivi tra cui Pomeriggio 5 e Mattino 5. La showgirl ha partecipato anche all’edizione del 2018 di Tale e Quale Show ed è una famosissima influencer. Il 29 maggio ha raggiunto un traguardo molto importante per lei. È riuscita a collezionare 1 milione di follower e ha deciso di condividendo con loro questo momento con una festa folle su Instagram.

Centinaia di palloncini e caratteri cubitali per 1mln di follower di Guendalina

Guendalina Tavassi: 1mln di follower su Instagram raggiunti

Guendalina Tavassi ha scelto una nota agenzia di organizzazione eventi di Napoli per allestire nella sua casa di Roma una scenografia gigantesca alli segna del fuxia. Il salotto della briosa influencer è stato tempestato da palloncini a forma di cuori con la scritta “1MLN”. Ma il grande impatto è dato dalle lettere cubitali che riportano la stessa scritta, probabilmente in polistirolo contornate da luci LED flessibili di colore fuxia.

All’interno delle lettere giganti ci sono centinaia di palloncini con i toni del fuxia. En pendant con l’allestimento glam rock, l’outfit di Guendalina Tavassi fa impazzire i fan. Con completo crop top e gonna rosa shocking tempestato di frange, la festeggiata sembra essere pronta per un party folle in discoteca. Ma tutto è dedicato al sostegno dei suoi follower.

Il “grazie” commosso di Guendalina Tavassi ma gli haters ne approfittano

“Che dire ragazzi. Non so proprio come ringraziarvi… O forse si, se ognuno di voi mi donasse 1 euro”. Così esordisce Guendalina Tavassi ridendo su Instagram. Poi arriva il ringraziamento commosso: “A parte gli scherzi. Sono stra felice di avervi sempre qui con me, pronti a supportarmi e ad odiarmi allo stesso tempo! Ma io vi amo tutti lo stesso”.

A rovinare il momento ci hanno provato i soliti haters, ma a quanto pare con scarsi risultati vista la prontezza e l’educazione della bella influencer. Qualcuno ha commentato il post con un “augurio” non molto felice: “Capirai, adesso si che sei arrivata. Peccato che nel mondo dello spettacolo ancora non sei nessuno.” Guendalina non aspetta e risponde posizionandosi un gradino più in alto: “hai ragione. Però se vai su Wikipedia c’è il mio nome utente con un ricco curriculum. Se vado su dite invece c’è solo il segui al mio profilo”.