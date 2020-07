J-AX All Together Now: il 14 luglio su Canale 5 parte una nuova puntata nel frattempo il rapper milanese afferma: “Voglio presentare un quiz”

J-Ax torna più carico di prima sotto i riflettori mediatici!E’ letteralmente un fiume in piena, carico di entusiasmo e di voglia di vivere così come testimonia il nome della sua ultima hit estiva “Una voglia assurda”.

L’arcano è svelato!J-Ax il 14 luglio tornerà su Canale 5 con “All Together Now”,tempestivamente registrata prima del coronavirus. Il piccolo schermo l’ha conquistato!Su “Tv, Sorrisi e canzoni” rivela che ci ha preso gusto all’idea di condurre programmi televisivi e proprio per questo vorrebbe presentare un quiz o game show.

“C’è uno sfizio che mi voglio togliere: presentare un quiz o un game show”.

J-AX All Together Now: “Vorrei presentare un quiz”

J-AX: “Vorrei presentare un quiz” Esattamente queste le sue parole, il suo desiderio più grande, la sua ambizione attuale, d’altraparte dopo essere stato giudice nei talent e conduttore, il rapper ne ha di esperienza!

“Non scherzo: mi divertirei troppo nel riportare in onda uno di quei format storici come ‘La ruota della fortuna’ o ‘Il pranzo è servito’ “.

J-AX All Together Now: nuovi progetti di lavoro attendono il rapper quindi, prima però il tempo va dedicato alle vacanze con la famiglia, in agosto, si sposterà su qualche bel lago della Lombardia o del Piemonte. Le vacanze in Italia sono stupende secondo il rapper e come sosteneva anche l’anno scorso in ‘Ostia Lido’, afferma: