Gossip, la showgirl Michelle Hunziker sulla quarta gravidanza durante un’intervista su Instagram per il CorSera rivela i retroscena su una possibile quarta gravidanza

Gossip, Roma 7 giugno: Michelle Hunziker 4a gravidanza. La showgirl svizzera, amatissima e seguitissima sui social anche in relax non abbandona i suoi follower. La conduttrice di Striscia la Notizia condivide sui social molti momenti della sua vita e delle sue avventure.

Sbirciando sul suo profilo Instagram negli ultimi giorni l’abbiamo vista postare foto di momenti gioiosi e di divertimento in compagnia dei suoi cari in vacanza, come quella recentissima che la ritrae all’Acquafan con tutta la family dove si incontra con l’amico Rovazzi.

Gossip, Michelle Hunziker quarta gravidanza:” La famiglia prima di tutto”

Gossip: la conduttrice televisiva Michelle Hunziker non ha mai celato il desiderio di amare le famiglie numerose e di desiderarla. Madre di tre figlie, Aurora Ramazzotti avuta dal suo legame con il cantante Eros Ramazzotti e Celeste e Sole avute con l’attuale marito Tomaso Trussardi.

Intervistata dal CorSera su Instagram in riferimento ad una possibile quarta gravidanza risponde così: “Un figlio? Per il momento no, do la priorità alla famiglia, sono già mamma di tre splendide figlie, le più piccole mi danno da fare fisicamente perché sono pieni di vitalità mentre la grande, ha 23 anni e mi dà da fare di cuore e di testa. Poi io ho 43 anni non sono giovanissima se viene ben venga“.

Michelle Hunziker vittima sul web

A seguito del servizio trasmesso da “Striscia la Notizia” su Giovanna Botteri dove la Hunziker doppiava proprio la la giornalista ironizzando sul look di quest’ultima, la showgirl svizzera sempre confessa di essere stata vittima degli hater o come li definisce lei “Leoni da tastiera”.

Michelle Hunziker confessa in proposito: “Sono rimasta sconvolta dalla quantità dalla quantità delle offese e cattiverie, anche minacce di morte a me, alla mia famiglia, a mia figlia Aurora. Poi dopo il video di Giovanna Botteri i leoni da tastiera si sono calmati“.