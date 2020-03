Clizia Incorvaia età rivelata!! Questo non è gossip, è la santa inquisizione atta a speculare…

Gossip ultima ora – Clizia Incorvaia nelle ultime settimane è stata oggetto del gossip circa la sua età. Dopo il caos scoppiato circa il provvedimento preso dalla produzione del Grande Fratello, per le parole pronunciate, facendo il giro delle televisioni per chiarire la sua posizione e spiegare, che si è espressa male, tanto che in street slang, cercava di essere più incisiva nel confronto con Andrea Denver. Chiarito ciò, a distanza breve, è scoppiato il gossip circa la sua età.

E’ partita un’altra caccia alle streghe, cioè, all’età di Clizia Incorvaia. Appellata addirittura come una bugiarda cronica da alcuni siti… e non solo. Ma è lei stessa che chiarisce quanto accaduto. Il tutto è chiaramente correlato al fatto che ha una relazione con Paolo Ciavarro. Figlio appunto dell’attore Massimo Ciavarro e la mamma, l’attrice Eleonora Giorgi.

Una bugia non sua sull’età… scatena la follia sul web.

La verità di Clizia Incorvaia

Gossip ultima ora – Siamo al paradossale. S’è scritto addirittura che qualcuno voleva vedere cosa c’era scritto sulla sua d’identità. Siamo alla follia! E questo non è gossip!! Questa si chiama speculazione. La stessa Clizia Incorvaia rivela:”Allora vi racconto questa cosa, perché purtroppo ho capito che bisogna giustificare ogni cosa. Quante volte vai a fare pipi. Vi racconterò anche quante volte vado a fare la pipi!! La storia è questa”.

“Facevo la pubblicità per Kind** Cere*** e…”

Gossip ultima ora – Prosegue:” Quando io lavoravo nella moda, avendo sempre avuto questo aspetto molto infantile, non riuscito a lavorare perché a 18 anni ne dimostravo 15. Quindi il mio agente per farmi lavorare, mi faceva dichiarare 4 anni in meno. Che è l’età che ho detto al Grande Fratello. E io mi vergognavo come una ladra perché, a 23 anni facevo la pubblicità per Kind** Cere***, con quelli di 18 e a quell’età non è bello dimostrarne di meno. Ho vissuto questa cosa di dimostrare meno anni come una frustrazione, un problema“.

“Tornatore mi aveva scelta…”

Gossip ultima ora – Clizia Incorvaia:”Atro episodio…bellissimo. Però per me fu triste, a 30 anni Tornatore, un mio idolo e ancora è mio idolo, mi aveva selezionato e scelto per la pubblicità di *sselun**. Ero stata confermata e poche ore dopo, mi chiama e mi dice: “Guarda che mi ha chiamato il cliente e dice che non sei credibile perchè dimostri 20 anni”. Clinzia in quell’epoca aveva 30 anni…

Gossip ultima ora – Prosegue…”Trovo bislacco che si stia aprendo una diatriba per avere dichiarato 3 anni in meno, sono 39 e ho detto 36. Fatemi compiere questi 40 anni. Quello che conta è l’anima di una persona. Io e Paolo ci siamo scelti, le nostre anime si sono scelte, anche esteticamente parlando sembriamo coetanei. Spero che le nostre anime parlino sempre la stessa lingua. Vedere un 60enne con una 30enne non fa specie. Quello che conta è l’amore. Conta l’età biologica e non quella cronologica: ci sono donne 20enni che sembrano 50enni, di che parliamo? Non ho indossato alcuna maschera”. Non c’è da aggiungere altro! Buona santa inquisizione a tutti.