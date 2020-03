Francesca Fioretti due anni senza Davide Astori

Francesca Fioretti ultime news – A due anni dalla morte del suo compagno Davide Astori, la ragazza ha pubblicato su Instagram una foto in bianco e nero che la ritrae insieme alla figlia Vittoria. “Tu, il mio unico posto sicuro nel mondo, per sempre”, recita la didascalia. Lo scatto la ritrae di spalle, con in braccio la piccola, di 4 anni. Entrambe sono intente a guardare il mare. Ricordiamo che Davide Astori, capitano della Fiorentina, è deceduto il 4 marzo 2018, per un arresto cardiaco che lo ha colpito nel sonno. Tantissimi i messaggi d’affetto e di sostegno ricevuti dai fan.

Questi due anni sono stati per Francesca Fioretti un periodo difficile e doloroso. “Per me è 4 marzo ogni giorno. Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose…. Prima ero soltanto Frà, una ragazza della mia età, poi il destino mi ha rapinato e sono diventata Francesca, una donna che affronta sfide che non pensava di riuscire a superare” aveva dichiarato a Vanity Fair lo scorso anno.

All’inizio di gennaio la compagna di Astori ha pubblicato una foto dell’aurora boreale: “Ci hai trovate”, aveva scritto alludendo probabilmente al suo amore scomparso. “Sei una grande donna ed hai accanto una grande bambina”, “Sarà per sempre al vostro fianco” – commentano i fan.