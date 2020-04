Gennaro Lillio e Ema Kovac sono fidanzati? Il gossip dopo Pechino Express 2020 si fa insistente, lui nega tutto, ma Ema Kovac però è casa sua…

Gennaro Lillio e Ema Kovac fidanzati? A pochi giorni dalla messa in onda della finale di Pechino Express 2020 – Le Stagioni d’Oriente, che vede contendersi il podio il il terzetto Wedding Planner, Top e Collegiali. L’ex Grande Fratello Vip Gennaro Lillio, ex concorrente di Pechino Express, della coppia dei Sopravvissuti, con Vera Gemma, finisce al centro del gossip. Gennaro Lillio e Ema Kovac stanno insieme? Sembrerebbe infatti che quest’ultimo abbia stretto una relazione intima con l’ex Madre Natura di Ciao Darwin 8 Ema Kovac. Il pettegolezzo è alimentato dalla loro convivenza a Napoli a di Gennaro, come dichiara lo stesso Lillio.

Gennaro Lillio, Ema Kovac: “Ora stiamo trascorrendo la quarantena insieme…”

Gennaro Lillio, durante un intervista, descrive la sua ragazza ideale: “Sarebbe da inventare… Eppure mi accontento di poco… Dovrebbe essere semplice, genuina, di sani valori e rispettosa”. Il profilo descritto da Gennaro Lillio, sembra calzare a pennello, alla ex Madre Natura Ema Kovac e questo dettaglio ha fatto pensare e scattare il gossip.

Ema Kovac e Gennaro Lillio stanno insieme?

Le registrazioni del programma televisivo Pechino Express 2020 – Le Stagioni d’Oriente, si sono concluse ormai da mesi, molto prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus in Cina. Gennaro Lillio, in una diretta Instagram con il conduttore dell’adventure game Costantino Della Gherardesca, ha spiegato:“Ema mi è venuta a trovare più di un mese e mezzo fa a Napoli, per stare una settimana qui. Improvvisamente è scattata questa emergenza della quarantena e lei è rimasta qui. E ora stiamo trascorrendo la quarantena insieme”.