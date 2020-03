Don Fabio Testi? Fuori dai piedi… Questo è il Vippponi pensiero

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime dalla casa del Grande Fratello – Torniamo a parlare di cosa accade nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta a destare i nostri sospetti è il gruppetto dei VIPPETTI che si è appartato in un angolo. Un vero e proprio meeting, dove è palesemente chiaro che stanno confabulando qualcosa. Ma cosa si staranno dicendo? E’ il momento del raelax, dove di chiacchiere se ne fanno molte. Tra loro in particolare c’è un vippetto che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni davvero molto interessanti. I vippetti sembrano essere molto interessati all’argomento in corso… di cosa si tratta?

I vipponi vogliono Fabio Testi fuori dalla casa

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Grande Fratello ultime notizie. Ovviamente Don Fabio testi con la sua presenza incute un certo rispetto e tutti gliene portano. Prima di lui arriva la sua fama, da attore, da tombeur de femme e poi la sua imponenza. Detto ciò, i vippetti nutrono profondo rispetto per Don Fabio. Però alcuni di loro sono certi che Testi domani uscirà dalla porta rossa. Lui presente al meeting dei vippetti da grande saggio ascolta. Poi…

IL Meeting dei Vippetti Grande Fratello Vip news ultim’ora

Giunti a questo punto… Sossio Aruta scopre le carte al grande Fratello Vip e Don Fabio replica…

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello – Entrando nel discorso, don Fabio dice: “Ma io credo nel buon senso… Poi sarà quel che sarà”. Sossio Aruta, benché Don Fabio è presente al meeting, replica in terza persona e sghignazzando dice:”Beneee, così quando Fabio Testi se ne andrà si potranno fare gli scherzi anche in quella stanza…” Paolo Ciavarro non è d’accordo con Sossio e Patrick gli replica:”Come noooo!! Antonio ha detto che si possono fare e come gli scherzi”. Zequila interviene: “Ueeee di notte no! Io vi faccio dormire nella sauna.”

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Patrick racconta:” Ho provato a buttare un materasso in piscina e non sono riusciti a tirarlo fuori nemmeno con la gru. Quindi nei letti no, perché poi lo dovresti asciugare”. Antonio Zequila ribadisce: “Gli scherzi di notte no!” E i vippetti ben felici, condividono il Zequila pensiero. Isomma, se il Don non esce, niente scherzi!!