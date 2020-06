Enrico Brignano e la moglie Flora Canto in: ricatti d’amore!

Iniziano qui i ricatti di Enrico Brignano e Flora Canto e troveranno un accordo per realizzare i sogni di entrambi: il matrimonio per lei ed il secondo figlio per lui? La coppia Brignano Canto già genitori di Martina convolerà finalmente a nozze. Sembrerebbe, infatti, che i due abbiano deciso di allargare la famiglia con un altro figlio realizzando così il desiderio di Brignano a patto però che quest’ultimo convoli a nozze con la Canto.

La showgirl, come riportato da Oggi, lo annuncia così: “Abbiamo raggiunto un accordo, ci scambiamo i “prigionieri”: Io dare figlio a te, tu dare matrimonio a me”. E Brignano conferma: “È un baratto che si può fare. Certo, bisogna valutare i tempi. Fare i due passi contemporaneamente sarebbe faticoso, soprattutto per lei. Vedi, amore: penso sempre al tuo bene…”.

Enrico Brignano e Flora: “La quarantena con un comico? E’ una tragedia!!!!”

Durante l’intervista la Canto parlando del lockdown rilascia una dichiarazione inaspettata: “La quarantena con un comico… è una tragedia! Mancano gli stimoli: i comici “creano” a partire da quel che vedono, dalle persone che incontrano. Però Enrico si tiene su. Sublima col bricolage. A volte rompe apposta delle cose per poterle aggiustare: è un grandissimo bricoleur”. La coppia ha trascorso la quarantena a Dragona, quartiere alle porte di Roma, al fine di stare accanto alla madre di Brignano.

Riferendosi sempre alla quarantena la Canto ha voluto sottolineare come per i genitori sia stato pesante il lockdown, dichiarando: “In clausura la vera differenza è tra chi ha figli e chi no. Ai single che si lamentano darei una capocciata sul setto nasale. Loro sono in vacanza, possono leggere, vedere le serie tv. Noi genitori siamo ai domiciliari”.

Prima il figlio e poi il matrimonio… altrimenti ciccia?

Enrico Brignano: “Fare i due passi contemporaneamente sarebbe faticoso, soprattutto per lei. Vedi, amore: penso sempre al tuo bene…” queste le parole di Enrico nella sua dichiarazione in proposito, parole che la coppia sceglie di seguire alla lettera compiendo un passo alla volta.

Sulla futura gravidanza la Canto ha dichiarato: “A settembre partiamo col figlio, anche perché rimanere incinta adesso mi terrorizzerebbe: sa, fare le analisi e le visite con questa brutta influenza in giro”.

Programmando il matrimonio la coppia da settembre inizierà ad allargare la famiglia? Mah, chissà, vedremo…