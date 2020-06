Trattative in corso per il nuovo show di Amadeus: in autunno con due esclusive prime serate su Rai 1

Ad aprire la stagione autunnale Rai sarà il nuovo show di Amadeus. Il conduttore che tiene compagnia alla maggior parte degli italiani nella fascia pressrale è impegnato in un nuovo progetto per Rai 1.

Amadeus, amato dal pubblico per la conduzione del suo I Soliti Ignoti, ha sorpreso tutti con la sua direzione artistica del 70° Festival di Sanremo insieme a Fiorello. Il conduttore insieme al suo braccio destro siciliano, ha lasciato intendere che ci sono buone probabilità di riconferma del duo anche per la 71esima edizione. Ma, a quanto pare, questo non sembra essere l’unico impegno di Amadeus, che è, infatti, in trattativa per un nuovo programma in arrivo per l’autunno.

Nuovo show di Amadeus: il conduttore di Sanremo arriva in prima serata

L’ autunno di Rai 1 all’insegna della musica con Amadeus

Il nuovo show di Amadeus sarà realizzato da Arcobaleno 3, agenzia di spettacolo di Lucio Presta. Sarà incentrato sulla musica e in particolare farà percorrere ai telespettatori un viaggio all’indietro nella storia degli anni Sessanta e Ottanta. Il focus del nuovo progetto di Amadeus sarà riproporre i migliori successi della musica vintage, rievocando ricordi ed emozioni che la musica di quel tempo ha impresso nei cuori degli italiani. Dovrebbe andare in onda per due prime serate e farà da apertura alla nuova stagione autunnale di Rai 1.

Amadeus nuovo volto di Rai 1

Amadeus, storico conduttore Rai, si era già affermato in televisione negli anni Ottanta. Ma ha raggiunto il grande consenso del pubblico solo negli ultimi decenni con la conduzione de L’Eredità, I Soliti Ignoti e L’anno Che Verrà. Consenso che non ha fatto altro che ampliarsi dopo la sua sorprendente conduzione e direzione artistica del 70esimo Festival della Canzone Italiana. Adesso con il suo nuovo progetto, la Rai sembra proprio puntare su di lui. Amadeus è in lizza per diventare il nuovo volto di Rai 1.