A Verissimo, Silvia Toffanin è sbalordita dalla confessione dell’ex GF VIP Montovoli

Andrea Montovoli Verissimo – 7 marzo 2020 – Silvia Toffanin a Verissimo ha intervistato l’ex inquilino che ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip Andrea Montovoli, il quale avendo capito l’andazzo, decise di lasciare la casa del Grande Fratello Vip di corsa. Un po come Pago. Una grande perdita per il reality. Tant’è che Montovoli, fatta l’intervista di rito in studio con Alfonso signorini, si è polverizzato dalla scena in tutta fetta. Oggi ospite di Silvia Toffanin, ha parlato della sua vita privata e di quando è finì in carcere. Andrea Montovoli a Verissimo ha dribblato abilmente l’argomento, comunque facendo riferimento al motivo dell’arresto legato alla droga.

“La mia fidanzata non lo sapeva” ribadisce Andrea a Silvia

La padrona di casa visto il dribbling, gli ha chiesto se la sua fidanzata sapeva dell’arresto. Andrea Montovoli del Grande Fratello Vip ha spiazzato Silvia Toffanin, asserendo: “La mia fidanzata non lo sapeva. Capisci perchè mentalmente quanti pensieri erano legati a questa cosa? Al GF Vip ero in una bolla…”. Silvia ha chiesto all’ex del GF VIP di portarla presto in trasmissione per presentarla al pubblico del programma tv. Andrea: “Lo prometto…“. Ogni promessa è debito.

Andrea Montovoli Verissimo, parla del Grande Fratello VIP 2020

La Toffanin ha chiesto ad Andrea un’opinione su Antonella Elia. I due ebbero un diverbio nella casa dalla porta rossa. Andrea Montovoli a Verissimo ha risposto così: “Lei vive tante situazioni in maniera negativa. A me dispiace per lei! Nella vita il bicchiere va visto sempre mezzo pieno secondo me. Lei cerca sempre di attaccare qualcuno”.

Chi vince il Grande Fratello VIP?

A Verissimo, Silvia Toffanin coglie l’occasione per chiedergli chi, secondo lui potrebbe vincere il Grande Fratello Vip 2020 e risponde: “Io spero Paolo. Spero in una bella finale Paolo, Fernanda e Patrick. Anche se Antonella potrebbe arrivare fino in fondo.”