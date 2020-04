Le Vip in Quarantena, lanciano al nuova tendenza fashion 2020: Quarantine Pillow Challenge l’ultima sfida che impazza sui social fra le Vip e consiste nel creare un outfit innovativo e creativo

La nuova tendenza fashion 2020 si chiama «Quarantine Pillow Challenge» ed è l’ultima sfida che impazza sui social fra le Vip e consiste nel creare un outfit innovativo e creativo. Le vip indossano un cuscino come abito ed una cinta per fermarlo, impreziosendolo con accessori di ogni tipo: scarpe, borse, gioielli e make up da urlo. La challenge, diventata oramai virale, nasce dalla quarantena forzata che stiamo vivendo a causa del Covid-19, dove il distanziamento sociale ha portato solitudine e noia, ispirando le influencer di tutto il mondo a combatterle, togliendosi pigiami e bigodini e creando outfit particolari, unici e creativi.



Vip in Quarantena: A lanciare la sfida Quarantine Pillow Challenge è stata Aida Domenech, blogger e modella spagnola con quasi tre milioni di followers, fra i primi volti nostrani, non poteva mancare lei, la regina delle influencer, Giulia De Lellis, che posta il suo look “Spring Summer 2020” a seguirla Sabrina Ghio, Giulia Valentina, Allegra Benini, Elena Barolo, Eleonora Petrella e molte altre ancora.

Vip in Quarantena: Stiamo vivendo un periodo di estrema emergenza globale che ci porta a restare a casa, allora perché non divertirsi un’po’ accettando la sfida!!!!! Partecipare è semplice basta postare sul proprio profilo Instagram la foto con l’hastag #QuanantinePillowChallange# tutti possono farlo e quindi cosa stiamo aspettando? Prendiamo il nostro cuscino , liberiamo lo stylist che è in noi e …. che vinca la migliore!!!