Coronavirus, Buona Pasqua un c***o! Dal comico Fiorello, all’attore Alessandro Gassman, passando per l’ex bomber Bobo Vieri, la showgirl Maria Mazza, il conduttore televisivo e giornalista Salvo Sottile, il regista Giovanni Veronesi, l’ex Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana Enrico Letta, tutti contro le fughe dalle città i Vip inferociti sui social contro le persone che se ne fregano del Coronavirus e scappano dalle città e si fanno le feste per Pasqua e Pasquetta in vacanza. La domanda sorge spontanea: i posti di blocco tanto decantati dal primo ministro Giuseppe Conte, dove sono?

Le immagini dalla fuga da Roma è clamorosa, tanti sforzi per nulla. I controlli nelle strade dove sono? I sacrifici fatti da una parte degli italiani fino ad oggi, sono vani. La nostra agonia si allunga… Di questo passo si arriverà a passare le ferie di agosto con l’emergenza nazionale del Coronavirus. Nel frattempo, il pensiero e lo sfogo dei Vip sui social è eloquente, ma sembra non interessare coloro che erano in fila sul GRA di Roma e sulla Via Pontina. Lo sfogo di Alessandro Gassmann, Maria Mazza e Bobo Vieri e degli altri Vip….

State a casa imbecilli — Christian Vieri (@vieri_bobo) April 11, 2020

Buona pasqua a tutti !! ? anche agli imbecilli che sono in giro. # iorestoacasa — Christian Vieri (@vieri_bobo) April 12, 2020

Questi individui sulla statale Pontina ieri,in fila per andare al mare a sud di Roma, allungheranno i tempi di uscita dalla fase 1 di contenimento del virus. #vergognatevi #restiamoacasa pic.twitter.com/VvxqdvhCbJ — Alessandro Gassmann ? (@GassmanGassmann) April 12, 2020

Ma dove cazzo andate???? — Maria Mazza (@5mariamazza) April 11, 2020

"Dove va tutta questa gente? Questi sono i romani. Vanno a fare la gita fuori porta". Questo video, girato da un operatore sanitario, mostra la fila sul Grande Raccordo Anulare di Roma . pic.twitter.com/CeDvEeOntH — Salvo Sottile (@salvosottile) April 12, 2020