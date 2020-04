Il salone delle Meraviglie: Federico Fashion Style è pronto a tornare in tv con episodi inediti

Ne ha fatta di strada, l’hair stylist più acclamato d’Italia, Federico Fashion Style che si gode il successo del programma “Il salone delle Meraviglie” in onda su Real Time il martedì in seconda serata. Il parrucchiere dei Vip su Instagram ha raggiunto 903 mila seguaci. “Siamo ancora in replica, ma presto torneremo più forti di prima con nuovissimi episodi” annuncia ai suoi fan Federico, costretto a chiudere temporaneamente i suoi saloni di bellezza, a causa delle misure di ristrettezza per l’emergenza Coronavirus. Il Salone delle Meraviglie che si trova ad Anzio ha festeggiato oltre 10 anni di carriera ed è stato completamente ristrutturato. Il secondo è nel cuore della Capitale e il terzo, in ordine di apertura, è in Corso Como a Milano.

La quarantena di Federico Fashion Style: Il salone delle meraviglie tra lusso sfrenato, consigli di bellezza e una linea di bambole

Federico Lauri, come tutti i cittadini del nostro Paese, sta trascorrendo la quarantena nella sua abitazione di Anzio. Tra gli scatti postati sui social lo vediamo immerso in una vasca idromassaggio situata nel suo giardino, accanto alla bellissima piscina. Lo stylist più ricercato dai Vip, e non solo, si gode un po’ di relax. Amante del lusso sfrenato e dall’estro creativo, è riuscito ad entrare nei “cuori”, o meglio sulle “teste” delle sue clienti. Come tutti i Vip, anche lui, sui social, dispensa consigli sui capelli e risponde alle numerose domande dei fan. Federico è un pozzo di idee, nuove e geniali. L’ultima è la realizzazione di una linea di bambole firmate Federico Fashion Style.

Look Luxury per Federico, “Il salone delle Meraviglie” in quarantena per Coronavirus: “Rimaniamo tutti a casa”

L’isolamento forzato per l’emergenza Coronavirus, non ferma il protagonista de “Il Salone delle Meraviglie” che esorta i suoi follower a restare a casa. Federico Fashion Style non perde occasione per manifestare il suo amore per il lusso. Lo stylist non rinuncia a sfoggiare, durante la trasmissione televisiva e su Instagram i suoi “luxury look” che lo vedono indossare capi griffati. In uno degli ultimi post pubblicati, l’outfit raggiunge like esorbitanti che verrebbe da urlare: “Caspita che stile!!!!”