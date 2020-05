Antonio Zequila su Marina e continua il botta e risposta tra Antonio e Sossio Aruta ancora sul piede di guerra dopo il Grande Fratello Vip 4 a distanza di quasi 2 mesi i due ex GF VIP se le mandano a dire mezzo stampa

Sono passati ormai alcuni mesi dalla fine del Grande Fratello Vip. Ma alcuni battibecchi nati tra i concorrenti della casa più spiata d’Italia sembra che non vogliano placarsi. Infatti, tra Antonio Zequila e Sossio Aruta continua un’incessante botta e risposta a distanza tramite dichiarazioni e interviste.

I due si erano già insultati a vicenda durante il reality a causa di un’accusa mossa da Antonio Zequila, il quale ha apostrofati Sossio Aruta “cattivo padre”. Ma la risposta si Sossio non si fa attendere.

Sossio Aruta contro Antonio Zequila: pretende le sue scuse

Zequila su Marina Fadda e la faida con Sossio

Antonio Zequila, mentre era concorrente del Grande Fratello Vip insieme a Sossio Aruta, avrebbe tirato fuori una vecchia vicenda apparentemente per screditare l’ex cavaliere di Uomini e Donne Over. L’attore, infatti, ha dichiarato che Aruta non avrebbe versato gli alimenti ai figli abiti dal suo precedente matrimonio facendolo passare per un cattivo padre. Sossio, nel pretendere le scuse di Zequila, lo ha definito meschino.

La faccenda sembrava non aver avuto molto seguito. Tuttavia, dopo una dichiarazione di Antonio Zequila per il magazine Mio, in cui faceva gli auguri a Sossio per il suo matrimonio con Ursula Bennardo, arriva l’attacco. Aruta provoca Zequila con la frase: “Non credo a una parol di quello che dici”. E pretende le sue scuse.

Sossio Aruta continua a chiedere le scuse ad Antonio Zequila che apparentemente si infuria

A far infuriare Antonio Zequila non è solo la pretesa di scuse di Sossio, ma anche la sua provocazione. L’ex protagonista di Uomini e Donne avrebbe ringraziato l’attore campano per gli auguri delle nozze porgendo, a sua volta, gli auguri per il matrimonio di Zequila, dopo che egli è stato piantato in asso a un passo dall’altare poco tempo prima. Zequila non prende di buon grado la provocazione e risponde così: “E’ lui che deve scusarsi con me, non io. Mi ha definito ‘meschino’ al GF Vip. Lo invito a prendere un dizionario e leggere il significato e poi a farmi le scuse”.

Inoltre, l’ex concorrente rivela una volta per tutte il suo rapporto con Sossio Aruta durante la loro permanenza nella casa: “Non faceva altro che tagliarmi i panni addosso e questo dimostra la sua pochezza di spirito. E dopo il reality non ha fatto altro che parlare di me”.

Zequila su Marina Fadda: mette da parte le provocazioni e parla del suo amore ritrovato

Capitolo Zequila e Marina. Dopo i continui battibecchi tra social e interviste varie, Antonio Zequila, intervistato dal magazine Nuovo, parla del suo amore per Marina. Tutti sanno che durante il Grande Fratello Vip, I due hanno avuto un periodo difficile. Tuttavia, il loro amore sembra voler superare ogni ostacolo. Come afferma l’attore: “Non ci siamo ancora riabbracciati, ci sentiamo solo al telefono. Siamo comunque vicini col cuore e la mente. L’attesa fortifica l’amore”.

Una bellissima dichiarazione d’amor da parte sua, ma chissà se anche questa vuole essere una provocazione nei confronti di Sossio Aruta. Ci sarà mai un chiarimento tra i due concorrenti? O bisogna aspettarsi novità di altro tipo che riguardano Antonio Zequila e il suo amore ritrovato? Per scoprirlo non resta che attendere i prossimi rumors.