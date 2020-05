Sossio Aruta vs Antonio Zequila non ci sarà mai pace: ecco perchè!

E’ passato oramai parecchio tempo dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 4 per Sossio Aruta e Antonio Zequila: i botta e risposta continuano

I due ex gieffini si sono scambiati una serie di "botta e risposta" che sembravano oramai essersi affievoliti. Come un fulmine a ciel sereno, arriva la richiesta di Sossio via Instragram nei confronti di Antonio Zequila a seguiti di un'intervista rilasciata dall'attore.

“Non credo a una parola di quello che dici” Queste le parole di Sossio Aruta sul web riferendosi alle dichiarazioni rilasciate da Antonio Zequila al settimanale di gossip Mio. Quest’ultimo al settimanale, ha dichiarato di giudicare l’ex tronista Aruta come una brava persona e di essere molto contento per il suo matrimonio con Ursula Bennardo.

"Prova a chiedere scusa pubblicamente…"

Su Instagram Sossio ha continuato la sua campagna contro Antonio Zequila in cerca di pace. Nel frattempo scocca una frecciata a Zequila. L'ex gieffino ha puntualizzato: "Invece di rilasciare interviste a destra e a manca prova a chiedere scusa pubblicamente per la tua indelicatezza mostrata alla mia persona e forse come dice il tuo motto… potrò dimenticare il passato nella Casa del Grande Fratello e pensare a un presente con un futuro migliore. Ah dimenticavo, grazie per gli auguri del nostro matrimonio. Tanti auguri anche a te per il tuo con Manila".

Sossio in cerca di pace torna all’attacco di Antonio Zequila

Una vera presa in giro quella di Sossio verso Zequila. In quanto la fidanzata dell'attore, Marina Fadda ha dichiarato pubblicamente che non vuole sposare assolutamente Zequila (Vedi l'articolo). Una guerra senza fine quella tra Sossio e Antonio che procede a distanza.

Finché Zequila non chiederà scusa pubblicamente in qualche programma televisivo, la pace tra i due ex GF non ci sarà mai. Staremo a vedere come finirà la storia tra gli ex Grande Fratello.