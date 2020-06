Stefano De Martino e Belen Rodriguez: spunta un testimone del presunto tradimento il gossip sul nuovo risvolto nella soap opera dei conduttori televisivi

Stefano De Martino e Belen Rodriguez dopo il lockdown arrivano i giorni di distanziamento sociale. Ormai Belen e Stefano sono al centro del gossip. Tutti trattano l’argomento del presunto tradimento, fino a prova contraria. La coppia, vista da fuori sembra versare in un crisi profonda, separata prima per motivi lavorativi e adesso nella vita famigliare.

Inizialmente la colpa della separazione della coppia, tornata assieme da poco tempo, dopo due lunghissimi anni, è stata attribuita alla showgirl Belen e all’incontro (al ristorante, presente anche Jeremias) con l’ex centauro di Vasto Andrea Iannone finito sui giornali di gossip. Oggi arriva una dichiarazione shock, a tradire nella coppia non sarebbe stata Belen ma bensì il conduttore di “Made in Sud” Stefano De Martino.

Stefano De Martino e Belen storie di tradimenti spunta il testimone del tradimento

Stefano De Martino e Belen Rodriguez Spunta un testimone del tradimento

A ribaltare le carte in tavola arriva la confessione di un amico presunto di Stefano De Martino, il quale sostiene: “L’ha tradita e so anche con chi e se l’ha fatto significa che aveva le sue buoni ragioni!!!!”. Una affermazione in piena regola. Ma la Teoria dell’amico di De Martino è ancora da confermare. Nel frattempo Stefano De Martino in quel di Napoli intraprende la strada del silenzio.

Rodriguez: “La verità non si può nascondere!”

Belen, al contrario, pubblica sul web messaggi criptati tipo: “La verità non si può nascondere!”. Parole queste della showgirl che insinuano sempre di più il pensiero che effettivamente la colpa sia di De Martino.

Belen tradita? “Un cornificatore seriale, è nato così, vivrà così…”

“Un cornificatore seriale, è nato così, vivrà così, morirà così. Alcuni non cambieranno mai” queste le parole di uno dei tanti messaggi contro il conduttore di Made in Sud. Il popolo del web non perdona ed attacca con dure parole De Martino.

La coppia ha preferito tenere segreto il vero motivo del nuovo allontanamento, ripercorrendo il passato però scopriamo che già nel 2017 la showgirl aveva ammesso di essere stata tradita dal conduttore.

“Con Estefano ya se arreglarán las cosas”

Sul profilo Instagram della showgirl leggiamo il commento di una sua amica ad un post, anche e non inerente alla vicenda, in spagnolo la quale afferma: “A más bella. Con Estefano ya se arreglarán las cosas, verás. El verdadero amor triunfa siempre!!!!! – La più bella, con Stefano si risolveranno le cose, l’amore vero trionfa sempre!!!!”.