Alessia Marcuzzi dalla quarantena da Coronavirus, parla del Grande Fratello Vip

Gossip Alessia Marcuzzi, la conduttrice televisiva delle Iene, attrice ed ex modella, nel pieno della quarantena da Coronavirus è stata intervistata da settimanale di gossip Chi. L’attrice ha parlato di come trascorre le giornate in quarantena. Alla conduttrice è stato chiesto cosa ne pensa della rivoluzione dei palinsesti Mediaset, nello specifico, sul Grande Fratello Vip e non poteva essere altrimenti.

La Pinella: “Mi sono commossa…”

Alessia Marcuzzi

Gossip – Immancabile il riferimento al reality che è attualmente protagonista anche in questo periodo nero, l’ex modella ha dichiarato: “Alfonso Signorini sta facendo un buon lavoro in piena emergenza. Ha provato a portare un po’ di leggerezza, a fare compagnia, nel flusso delle notizie e degli appelli…”.

Sul Coronavirus…invece rivela: “ Io ho chiamato tutti…”

Gossip – In merito al coronavirus Alessia Marcuzzi, ha rivelato di aver pianto sulle note di ‘Abbracciame’ di Andrea Sannino, per farsi forza a causa della quarantena dovuta al Coronavirus…: “Io ho chiamato tutti i miei amici che erano a casa da soli perchè volevo che sentissero un po’ di affetto… Loro ci mettono il cuore, e la musica ci permette di abbracciarci senza toccarci, e ho voluto cantare con tutti L’Inno di Mameli in un romantico flash-mob musicale che ha unito tutti i balconi del Paese”.

Alessia: “ Riscopriamo la forza dei legami…”

Gossip Alessia Marcuzzi queste giornate in quarantena le sta trascorrendo in compagnia dei suoi figli, Mia e Tommaso, e del marito Paolo e dice: “Riscopriamo la forza dei legami e la grandezza di un abbraccio che accoglie tutti e diventa musica”.