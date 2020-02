Sarà Addio o un arrivederci per Alessia?

Alessia Marcuzzi News – Sarà Addio o un arrivederci per la Pinella, al secolo odierno Alessia Marcuzzi? La regina dei reality show targati Mediaset e dei social, ha dichiarato a TV SeC che lascia il reality. La Marcuzzi ammiraglio de “Le Iene“, ha da poco detto addio al timone de “L’Isola dei Famosi“. A Tv Sorrisi e Canzoni, che le dedica la cover, (quindi presto salirà al timone della nave che la porterà direttamente in Sardegna in un altro reality:”Temptation Island“) ha confidato:

“L’anno scorso è andata così bene che rifarò Temptation Island”, spiega”

Alessia pirata, salta da un’Isola all’altra: “Raz Degan?”

Alessia Marcuzzi News – Sarà davvero un addio all’Isola dei Famosi? Potrebbe esserci una lucina in fondo al tunnel. La Marcuzzi “Ho lasciato l’Isola, perché si è chiuso un cerchio, un ciclo. Mi sembrava davvero di aver dato tutto. Poi aggiunge: “L’edizione a cui sono più legata è quella del 2017, con Raz Degan. Per me, lui è stato il naufrago perfetto. Il bacio che si è scambiato con Paola Barale è un ricordo che conservo nel cuore”.

Tornarci come concorrente? “Mai dire mai”. Dunque la nostra Pinella nazionale, lascia la porta socchiusa per un ritorno nel porto de “L’Isola dei Famosi“. Mentre per quanto riguarda il Grande Fratello Vip? Per la conduzione (che noi auspichiamo) del reality più spiato della televisione, la fila è davvero lunga. Nel frattempo siamo in attesa di rivederla a Temptation Island Vip.