Coronavirus Flash mob 15 marzo 2020: Italiani cantano fuori dai balconi alle 18, candele accese alle 21

Terzo appuntamento con il Coronavirus Flash mob 15 marzo 2020. L’Italia alle 18 si è ritrovata fuori dai balconi sulle note della canzone di Rino Gaetano «Ma il cielo è sempre più blu». Alle 21, invece, tutti in finestra con una candela accesa o una torcia per dimostrare che l’Italia può farcela. E’ partito in rete sui social l’invito a partecipare, dalla propria abitazione al Flash Mob Italia Patria Nostra.

Flash mob 15 Italia Patria Nostra

Messaggio Coronavirus Flash Mob Italia Patria Nostra

Flash mob 15 marzo 2020 – Tutti i cittadini sono invitati a spegnere le luci di casa e affacciarsi alle finestre per un minuto esponendo la luce di una torcia, una luminaria, una candela o anche solo con la torcia del proprio smartphone. Il flash mob vuole essere “Un piccolo grande gesto che farà vedere al Mondo tramite il satellite che l’Italia è viva, che noi italiani siamo vivi compatti e forti. Solo uniti si può vincere”.

“Tutti alle finestre per un Minuto di LUCI CON TORCE, LUMINARIE, LAMPADINE O ADDIRITTURA LA TORCIA DEI NOSTRI TELEFONINI. Un piccolo grande gesto che farà vedere al Mondo tramite il satellite che l’Italia è VIVA, che NOI Italiani Siamo VIVI COMPATTI E FORTI SOLO UNITI SI PUÒ VINCERE”.

Un altro appuntamento, invece, riguarda solo la Capitale. Da stasera alle 20, la Comunità di Sant’Egidio, tutte le chiese di Trastevere (a partire dalla Basilica di Santa Maria in Trastevere) farà suonare le campane per 10 minuti, in espressione di vicinanza, solidarietà e preghiera nei confronti di tutti coloro che in questi giorni soffrono per le conseguenze del coronavirus, per le loro famiglie e per tutte le persone più fragili e a rischio.